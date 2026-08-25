Castilla y León alcanza a España en pensiones: la media sube casi un 5% y ya llega a 1.376 euros

Varios pensionistas juegan al dominó en un parque. EE

Las pensiones vuelven a ganar terreno en Castilla y León.

La prestación media se ha situado este mes de agosto en 1.376,2 euros, lo que supone un incremento del 4,76% respecto al mismo momento del año pasado.

La cifra coloca a la Comunidad prácticamente en el mismo nivel que el conjunto de España, donde la media es de 1.373,4 euros.

Pensiones contributivas en Castilla y León FS ICAL

Los datos proceden del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y han sido recogidos por Ical.

La subida registrada en Castilla y León es incluso ligeramente superior a la del conjunto del país, donde el incremento interanual ha sido del 4,6%.

Pero no solo crece lo que se cobra. También aumenta el número de prestaciones que abona la Seguridad Social en la Comunidad. Son ya 640.636 pensiones contributivas, un 1,05% más que hace doce meses.

La jubilación se lleva el mayor peso

Buena parte de esa nómina corresponde, como cabía esperar, a quienes ya han dejado atrás su vida laboral.

Castilla y León cuenta con 419.766 pensiones de jubilación, casi dos de cada tres de todas las prestaciones contributivas.

En este caso, la cuantía media asciende a 1.570,23 euros mensuales.

Muy por detrás en número aparecen las pensiones de viudedad. Son 146.672 y dejan una media de 979,9 euros al mes.

La Seguridad Social abona además 51.634 prestaciones por incapacidad permanente, con una cuantía media de 1.246,7 euros.

Las de orfandad suman 18.668, con 598,6 euros de media, mientras que otras 3.896 corresponden a pensiones en favor de familiares, cuya cuantía se sitúa en 843,9 euros.

Casi 300 euros de diferencia entre Valladolid y Zamora

La media autonómica, sin embargo, cambia bastante cuando se observa provincia a provincia.

Valladolid presenta las pensiones más elevadas de Castilla y León, con 1.493,7 euros mensuales. Le sigue Burgos, donde la media alcanza los 1.475,4 euros.

Palencia ocupa el siguiente escalón, con 1.405,1 euros.

León se mueve ya prácticamente en la media autonómica, con 1.372 euros, mientras que Soria se sitúa en 1.338,9 y Segovia en 1.316,1.

Por debajo quedan Salamanca, con 1.292,8 euros, y Ávila, con 1.220.

Zamora cierra la tabla, con una pensión media de 1.194,5 euros. Entre esta provincia y Valladolid hay casi 300 euros mensuales de diferencia.

León, donde se pagan más pensiones

Otra fotografía distinta aparece al contar prestaciones en lugar de euros.

Ahí es León la que ocupa el primer puesto, con 141.010 pensiones, por delante de las 126.774 de Valladolid.

Burgos suma 95.876 y Salamanca alcanza las 84.187.

A continuación se sitúan Zamora, con 47.715; Palencia, con 44.800; Ávila, con 40.638; Segovia, con 36.449; y Soria, con 23.187.

Castilla y León, casi en la media española

Los 1.376,2 euros que se cobran de media en Castilla y León dejan a la Comunidad prácticamente calcada al conjunto del país.

La diferencia con la media española es de apenas tres euros.

Mucho mayor es la distancia que existe entre unas comunidades y otras.

El País Vasco encabeza España con una pensión media de 1.684,3 euros. A continuación aparecen Madrid, con 1.584 euros, y Asturias, con 1.580.

En el extremo contrario están Extremadura, con 1.173,8 euros; Galicia, con 1.185,2; y Murcia, con 1.230,6 euros.

El aumento de las prestaciones tiene también su reflejo en las cuentas de la Seguridad Social.

La nómina de las pensiones contributivas ha alcanzado este mes de agosto los 14.470,4 millones de euros en toda España.