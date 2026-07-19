Impulso al Plan de Crecimiento Innovador con un crédito de 25 millones: ha generado 4.851 empleos y 111 proyectos

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. Miriam Chacón ICAL

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha firmado un nuevo contrato de financiación entre el Instituto para la Competitividad Empresarial, ICECYL, y el Banco Europeo de Inversiones, BEI, por valor de 25 millones.

Todo para impulsar el Plan de Crecimiento Innovador para pymes y midcaps que se desarrolla en colaboración con Empresa Familiar de Castilla y León.

Se trata del primer tramo de un crédito total de 50 millones de euros aprobado por el BEI en 2026 para financiar proyectos de pymes y midcaps en la Comunidad con foco en acción climática y sostenibilidad medioambiental, así como la creación de empleo.

Plan, impulsado por la Junta a través del ICECYL, ha alcanzado los 285 millones de euros formalizados en distintos contratos de financiación con el BEI desde 2017.

Hasta la fecha, el Plan de Crecimiento Innovador ha logrado impulsar 111 proyectos de crecimiento empresarial por valor de 250,6 millones de euros y una inversión empresarial de 767,3 millones, lo que ha permitido la creación de 4.851 nuevos empleos y ha contribuido al mantenimiento de más de 13.400 puestos de trabajo.

Además, tiene un diseño especialmente dirigido al mundo rural con un importante impacto que alcanza el 73% de los proyectos financiados, lo que evidencia la eficacia del programa orientado al equilibrio entre provincias y al refuerzo del medio rural.

Por sectores, destaca la financiación al sector agroalimentario con el 45,6% del total de la financiación concedida. Se trata de una actividad empresarial anclada al territorio, al incidir directamente sobre el sector primario, especialmente importante en la economía de la Comunidad.

Este Plan puesto en marcha en 2017 y pionero en España, nació de la necesidad de dotar al tejido empresarial de mayor capacidad de crecimiento, adaptación tecnológica e internacionalización.

Su objetivo principal es fomentar la competitividad, la innovación y la proyección exterior de las empresas de Castilla y León, al tiempo que se impulsa la creación de empleo, la reindustrialización, la diversificación productiva y el reequilibrio territorial, con especial atención al ámbito rural.