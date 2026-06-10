Confirmado: ayudas de casi 790 euros para las familias que lleven a sus hijos al comedor escolar

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) recoge este miércoles la convocatoria de ayudas de hasta 790 euros para las familias que lleven a sus hijos al comedor escolar.

Esta línea está dirigida a los alumnos de centros privados y de titularidad municipal que están adheridos al programa de gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años), pues los estudiantes de centros públicos gestionados por la Consejería de Educación disponen de su propio régimen de ayudas de comedor.

Las solicitudes pueden formalizarse tanto de forma presencial como electrónicamente entre el 17 y el 30 de junio, ambas fechas incluidas.

La Junta de Castilla y León ha destinado un millón de euros a esta convocatoria, abonándose la cuantía de la ayuda que corresponda a través de un pago único.

El presupuesto total de la convocatoria del curso 2025-2026 podrá ser ampliable en función de las disponibilidades de financiación. La cuantía de la ayuda máxima por alumno resulta de multiplicar el precio medio al día del servicio de comedor en centros públicos de Infantil y Primaria (4,37 euros), por los 180 días lectivos.

El formulario que debe cumplimentarse en la solicitud está disponible en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jacyl.es) y en el Portal de Educación (http://www.educa.jcyl.es/es).

Ayudas y cuantías

Recibirán el 100% de la ayuda los alumnos cuyas familias tuvieran ingresos inferiores a los 16.800 euros anuales en 2024, quienes estén en situación de acogimiento, pertenezcan a familias numerosas de categoría especial, víctimas de violencia de género o terrorismo, o tengan una discapacidad igual o más del 33%.

Será del 75% para los estudiantes de familias con ingresos de no más de 21.000 euros al año y del 50% para las que no superen los 25.200 euros, además de los miembros de familias numerosas de categoría general.

Para ser beneficiario de la ayuda, el alumno tiene que estar matriculado en un curso gratuito de primer ciclo de Educación Infantil en un centro adherido y asistir con regularidad.

Será requisito haber usado el comedor escolar durante al menos 54 días, el 30% de los 180 días lectivos del curso académico, y tener la residencia familiar y el domicilio fiscal en Castilla y León.