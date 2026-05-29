Está en vigor: ahorro del 15% en la Renta para los propietarios que adquiriesen su casa antes de 2013

La campaña de la declaración de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior, encara su recta final y terminará el próximo 30 de junio. Todo un periodo, abierto el pasado 8 de abril, que el año pasado supuso más de 6.800 millones de euros para las arcas del Estado recaudados en Castilla y León.

Hay quienes han optado por alargar hasta este último tramo la presentación de sus declaraciones, pero aún habiendo tenido tiempo para analizar todo bien, no siempre se conocen todas las opciones de deducciones existentes.

Entre las materias que cuentan con más ventajas fiscales está la vivienda, un ámbito que los contribuyentes pueden aprovechar para que el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año pasado pueda salir a devolver

Desde que arrancase la campaña, expertos en materia fiscal han venido explicando que desgravarse la hipoteca es algo posible para aquellos propietarios que hayan comprado su vivienda habitual antes de 2013.

La deducción en este caso es del 15% sobre lo abonado y un máximo anual de 1.356 euros. Actualmente, el parque inmobiliario de Castilla y León ronda entre los 39 y 41 años, por lo que son varios miles de contribuyentes los que pueden beneficiarse de esta ventaja.

Este ahorro en el IRPF se aplica al capital, los intereses y algunos seguros que en ocasiones pueden estar vinculados a la hipoteca.

Requisitos para su aplicación

El principal requisito para acceder a este ahorro fiscal es que sea la vivienda habitual en la que reside el propietario, por lo que están fuera de aplicación los pisos alquilados o las segundas residencias.

Por otro lado, la hipoteca debe haberse usado íntegramente para la adquisición del inmueble. Esto implica que si se añadió después una reforma del baño o de la cocina, por ejemplo, no estarían incluidas dentro de la desgravación.

El máximo que puede deducirse el contribuyente de su hipoteca es de 9.040 euros. Traducido al aplicarse el 15% de la desgravación, serían 1.356 euros al año.

En caso de que la vivienda estuviera al 50% con una pareja, cada miembro se deduce ese 15% de su parte siempre que ambos cumplan con los requisitos establecidos.

Por qué hasta 2013

El límite temporal establecido en viviendas adquiridas en 2013 o antes se debe a que el Gobierno de turno eliminó este beneficio fiscal con el argumento de ahorrar gasto. Desde entonces, la medida no ha sido recuperada por ningún ejecutivo.

Sin embargo, sí existen otro tipo de deducciones en materia de vivienda que pueden hacer ahorrarle varios cientos de euros al contribuyente a la hora de rendir cuentas.

Por ejemplo, aquellas que están relacionadas con las obras de eficiencia energética en edificios. Esta es una de las desgravaciones más importantes en la actualidad en esta materia.

El propietario podrá ahorrarse desde un 20% y hasta un 60% de la inversión que ha destinado a la reforma de su inmueble para implementar mejoras energéticas.

Ahora bien, existe un límite económico muy claro, la deducción en estos casos será de hasta 5.000 euros. Nunca podrá superarse dicha cifra.