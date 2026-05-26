Sin cajeros ni oficinas: Castilla y León lidera en España la exclusión financiera con casi 200.000 personas sin acceso

La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, presenta el Informe de Inclusión Financiera en España 2025 en la sede de la sucursal de Valladolid. Miriam Chacón Ical

Acceder simplemente a un cajero para disponer de dinero en efectivo o una oficina bancaria para realizar gestiones. Un gesto cotidiano para muchos, pero una odisea para cerca de 200.000 personas en Castilla y León, según el último informe del Banco de España.

Este es el principal dato que se ha extraído de un informe que el Banco de España ha presentado este martes en Valladolid, donde se ha expuesto que Castilla y León es la comunidad autónoma que lidera la exclusión financiera en nuestro país.

Una realidad que, aunque se ha logrado reducir un 31,8% entre 2021 y 2024 en Castilla y León, sigue siendo patente en la Comunidad, donde existen todavía 1.336 municipios sin acceso a estos servicios.

Esto implica que casi el 60% de los municipios de Castilla y León no dispone ni de cajeros ni oficinas ni medios alternativos para dotar a sus vecinos de estos servicios.

En cuanto a porcentaje de población afectada, las casi 200.000 personas representan al 8,29% del total del censo castellano y leonés.

El dato positivo, no obstante, es que esta exclusión financiera se ha reducido en la región por encima de la media nacional. En 2021 había más de 425.000 personas sin acceso a los servicios bancarios presenciales en Castilla y León.

Por aquel entonces, suponían casi el 18% de la población. Ahora, estas cifras se han reducido un 31,8% frente al 25,5% en España.

El estudio ha sido presentado por la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, quien ha explicado que en esta variación en Castilla y León se observa que los vecinos de 114 municipios en estos años han accedido a 'ofibuses', especialmente en la provincia de León.

En términos generales, durante el periodo analizado, el número de puntos de acceso a servicios financieros presenciales ha crecido un 1,9% en la Comunidad, después de pasar de 4.369 a 4.451.

Diferenciando los tipos de acceso, 1.240 son oficinas bancarias, 2.033 cajeros y 1.178 medios alternativos como estas instalaciones móviles.

A pesar de los datos absolutos, el informe defiende un "importante avance" en Castilla y León a este respecto, además de en zonas de interior de Cataluña y Extremadura.

No niega, eso sí, que a su vez también exista una pérdida de estos puntos de acceso en algunos municipios de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y las Islas Baleares.

La Comunidad (31,8%) ocupa el tercer puesto en reducción absoluta de la exclusión financiera entre 2021 y 2024, únicamente superada por Cataluña (89%) y Galicia (39,4%).

En el lado contrario se ha situado Cantabria, donde hay un 42,4% más de población sin acceso a servicios bancarios presenciales que en 2021.