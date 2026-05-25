Caja Rural de Soria convoca a sus socios para preparar la Asamblea General de 2025

Caja Rural de Soria inicia este lunes 25 de mayo, el calendario de Juntas Preparatorias.

Todo ello previo a la celebración de su Asamblea General correspondiente al ejercicio 2025, que tendrá lugar el próximo 12 de junio en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria.

Estas reuniones se desarrollarán hasta el 8 de junio en distintas localidades tanto de la provincia de Soria como de otros territorios donde la entidad financiera mantiene actividad.

El objetivo de las Juntas Preparatorias es informar a los socios sobre los principales asuntos que se someterán a votación en la Asamblea General, además de proceder a la elección de los delegados que asistirán en representación de los socios.

El calendario previsto incluye encuentros en Gómara, San Pedro Manrique, Almazán, Ólvega, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Valladolid, Soria, Covaleda, San Esteban de Gormaz, Burgo de Osma, Zaragoza, Logroño y Madrid.

La Asamblea General servirá para realizar balance del ejercicio 2025 y abordar los principales asuntos relacionados con la gestión de la entidad.

Durante la sesión, los socios conocerán las cuentas anuales, el informe de gestión y el Informe sobre Información No Financiera, documento que recoge la evolución económica, social y corporativa de la Caja durante el último ejercicio.

Con este proceso participativo, Caja Rural de Soria mantiene su modelo cooperativo de representación y participación de los socios en la toma de decisiones de la entidad.