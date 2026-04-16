España, Europa y la OTAN buscan "un nicho de nuevos proveedores" en Castilla y León para cubrir el gasto en Defensa

El presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno; el coronel Luis Carlos Frago, de la Dirección General de Armamento y Material; el director del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Augusto Cobos; y el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, participan en una jornada sobre oportunidades de contratación con el Ministerio de Defensa de España, la OTAN y la Unión Europea Rubén Cacho Ical

La actual situación geopolítica mundial ha llevado a España, Europa y la OTAN a reforzar su gasto en Defensa ante posibles amenazas. Una situación que les está llevando a buscar "un nicho de nuevos proveedores" en los que Castilla y León puede jugar una parte fundamental.

Es una de las ideas principales que se han extraído en la jornada organizada por la CEOE Valladolid en su sede en relación a las oportunidades de contratación para pymes, autónomos y grandes empresas con el Ministerio de Defensa, la OTAN y la Unión Europea.

En ella han participado el presidente provincial de la CEOE, Carlos Magdaleno, el presidente autonómico de la patronal, Santiago Aparicio, el subdirector general de Adquisiciones del Ministerio de Defensa, el coronel Luis Carlos Frago, y el director del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), Augusto Cobos.

De izquierda a derecha: Augusto Cobos (ICECyL), Carlos Magdaleno (CEOE Valladolid) y Luis Carlos Frago (Ministerio de Defensa)

"El ejército no fabrica, lo que hace es comprar servicios y tenemos que ser capaces de dotarles de todas sus necesidades para así generar riqueza en nuestra sociedad", ha apuntado Magdaleno ante los medios.

En este contexto, la jornada celebrada este jueves en Valladolid ha servido para presentar a pymes, autónomos y empresarios las ayudas necesarias para afrontar esta demanda de los organismos de Defensa.

Precisamente, Augusto Cobos, del Icecyl, ha recordado que la Junta impulsó la Mesa de la Seguridad y la Defensa en Castilla y León en la que están representadas las empresas, los clústers, centros tecnológicos y las universidades.

"Potencial de crecimiento"

Con ella, se pretende contribuir al apoyo al sector empresarial para "aprovechar ese potencial de crecimiento" a la vez que se pone en valor "la calidad de la tecnología y la innovación que se está haciendo en nuestra Comunidad".

Así lo ha trasladado Cobos, quien ha explicado que el sector empresarial dispone de cuatro vías para afrontar de forma "más práctica y muchísimo más directa" estas oportunidades de mercado.

La primera de ellas es un protocolo para crear un instrumento de financiación para participar en la coinversión en los proyectos de las pymes destinados al sector de defensa. "Se van a poder movilizar en los próximos años miles de millones de euros", ha precisado Cobos.

La segunda vía es una línea de ayudas a fondo perdido, "fundamentales sobre todo para las pymes" y con especial incidencia en la innovación donde se podrá subvencionar hasta el 70% de los costes derivados de consultoría e implementación de las acreditaciones.

"No queremos que un problema de falta de liquidez pueda expulsar a las empresas de Castilla y León de la posibilidad de contratar con este tipo de organismos", ha añadido.

La tercera línea es la promoción internacional para que las empresas "no solo contraten con el Ministerio de Defensa español, sino también con los de otros países o con organismos multilaterales y tengan una salida hacia los mercados internacionales".

Eso se impulsa desde la Junta con ferias internacionales a través de un estand institucional de la Junta, dotando de espacio a las empresas de forma "gratuita" y con ayudas directas para este proceso a aquellas empresas que "decidan acudir de forma individual".

La cuarta línea es la captación de inversiones a través del Departamento de Internacionalización. "Estamos intentando captar proyectos vinculados al sector de la seguridad y la defensa", ha resaltado.

Los sectores que pueden beneficiarse

Tal y como ha explicado el coronel Luis Carlos Frago, la demanda para defensa y seguridad está centrada en sectores como el aeronáutico, la ciberseguridad, el espacial, suministro de piezas y repuestos de automoción y, "sobre todo", tecnología.

El coronel Luis Carlos Frago, subdirector general de Adquisiciones del Ministerio de Defensa, en las jornadas de la CEOE de Valladolid

"Ahora mismo donde tenemos que trabajar en el medio y largo plazo es en la tecnología. Muchos de nuestros países de nuestro entorno están trabajando e invirtiendo tanto o más que nosotros y no nos podemos quedar atrás", ha recalcado el también coronel del Ejército del aire.

En este sentido, ha destacado que "la semilla está fundamentalmente en las pequeñas empresas", pues son "las que nos van a dar". "Y luego, por supuesto, en el talento. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que retenerlo en España y hacer que nuestras universidades y centros de excelencia faciliten que estas personas apoyen al sector de defensa porque nos jugamos muchos", ha señalado.

"Reinventarse"

Por último, Santiago Aparicio ha defendido la idea de que el sector empresarial, enfocado en la defensa, está "reiventándose constantemente". "Si no es muy difícil poder avanzar. Estamos en una situación complicada en la que realmente las guerras que tenemos delante y se está viendo, que nos tenemos que reinventar", ha reiterado.

El presidente de la CEOECyL, Santiago Aparicio, en las jornadas de este jueves en Valladolid

"Tenemos una oportunidad única de poder colaborar con organismos multilaterales, de poder trabajar y creo que la jornada no podía tener mejor fecha para poderlo hacer, creo es enormemente importante para todos nosotros", ha zanjado.