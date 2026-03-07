Castilla y León, la comunidad en la que más ha subido el precio de la vivienda en propiedad de España: crece un 15,3%

CCOO ha denunciado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León el “grave problema de acceso a la vivienda que existe” en un “derecho fundamental que los gobiernos deben garantizar con políticas públicas de vivienda, más alquiler social y más vivienda de protección oficial”.

El sindicato señala que el Índice de Precios de Vivienda (IPV) pone a Castilla y León entre las comunidades donde más ha subido el precio de la vivienda.

Según los últimos datos, el IPV creció en el cuarto trimestre de 2025 un 2,8% en la Comunidad, un punto por encima de la media estatal (1,8%). En términos interanuales, Castilla y León registra la mayor subida de toda España, con un incremento del 15,3%, frente al 12,9% del conjunto del país.

“Sobre todo en una comunidad como la nuestra que sobre todo afecta a personas trabajadoras, familias y jóvenes con rentas medias y bajas, por lo que la Junta de Castilla y León debe asumir sus competencias y dar respuestas efectivas”, afirman desde CCOO.

El sindicato, a través del informe elaborado por su Gabinete Económico en Castilla y León, explica que “esta subida responde a varios factores como el encarecimiento del suelo, el aumento de población en determinadas zonas, la llegada de personas procedentes de comunidades como Madrid que ven mejores posibilidades por los precios más bajos y esto hace que el mercado inmobiliario siga al alza”.

Ejecuciones hipotecarias

Otro dato “preocupante” que destaca el informe es el de las ejecuciones hipotecarias, es decir, aquellas viviendas sobre las que se inicia un procedimiento judicial por impago de la hipoteca que puede terminar con la pérdida de la vivienda por parte de sus propietarios.

En Castilla y León estas ejecuciones se han disparado durante el cuarto trimestre de 2025, con 172 ejecuciones hipotecarias, de las cuales 169 (el 98,3%) afectaron a personas físicas, lo que supone un incremento del 92% respecto al trimestre anterior.

Estos datos, sumados a la no aprobación de la moratoria de desahucios del Escudo Social, “pone en riesgo a las familias y personas trabajadoras más vulnerables, a quienes tiene salarios más bajos y más necesidad de ayuda”.

La secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales incide, a la vista de estos datos en la “necesidad urgente de reforzar las políticas públicas de vivienda por parte de las administraciones y sobre todo de la Junta de Castilla y León” con una “ampliación suficiente del parque público de vivienda asequible, impulsar la vivienda protegida y la creación de nuevas formas residenciales cumpliendo los acuerdos del Diálogo Social para garantizar el derecho a la vivienda, incluyendo la protección a las familias que pierdan su vivienda por dificultades económicas”.