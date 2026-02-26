Veolia consigue resultados récord en 2025: 2.987 M€ de ingresos en España y una gran apuesta por Castilla y León

El Grupo Veolia, líder mundial en transformación ecológica y servicios medioambientales, ha presentado hoy sus resultados financieros correspondientes al ejercicio 2025.

Según ha comunicado la compañía, estos resultados demuestran la "solidez" del modelo multilocal del grupo y el impulso de su plan estratégico GreenUp, que "combina innovación, resiliencia y crecimiento acelerado".

Así, la compañía ha generado unos ingresos totales de 44.396 millones de euros, lo que representa un crecimiento del +2,8% excluyendo el impacto de los precios de la energía.

El rendimiento operativo ha destacado con un EBITDA de 7.050 millones de euros y un crecimiento del resultado neto corriente atribuible al grupo del +9,1%, alcanzando los 1.643 millones de euros.

Con estos datos, Veolia ha logrado su objetivo de rentabilidad (ROCE) del 9,4% con dos años de antelación sobre su hoja de ruta.

El agua se ha posicionado como el pilar estratégico y motor de crecimiento, con unos ingresos globales en esta actividad de 17.693 millones de euros. En este contexto, el mercado ibérico ha demostrado ser una de las geografías más dinámicas para el grupo, con ingresos que alcanzaron los 2.987 millones de euros (+4,9%).

Como ha indicado la compañía, este avance en España se ha visto favorecido por la eliminación de las restricciones operativas impuestas por la sequía, lo que ha permitido una recuperación del volumen del +2,8%.

A nivel de rentabilidad, la región de Iberia logró un crecimiento orgánico del EBITDA del 12%, sustentado en "eficiencias operativas y negociaciones tarifarias exitosas", tal y como ha expuesto el grupo.

En Castilla y León, Veolia opera con una fuerte capilaridad local, destacando su papel como socio estratégico en retos de escasez hídrica y descarbonización.

"Nuestro profundo conocimiento de las necesidades de cada municipio e industria, combinado con la experiencia y tecnología global del Grupo, nos convierte en el socio estratégico ideal para afrontar los retos de escasez hídrica, la salud pública y la descarbonización en estas comunidades", indica la compañía.

Durante 2025, la compañía ha liderado la transformación de la planta depuradora de Palencia, evolucionando de una EDAR convencional a una innovadora ecofactoría. Este proyecto aplica el modelo de economía circular, regenerando agua para nuevos usos, valorizando residuos y generando energías renovables para el autoabastecimiento de la instalación.

Además, esta planta es el epicentro de la iniciativa Endorse, un proyecto para la recuperación de sales de fósforo a partir de aguas residuales para su uso como fertilizantes.

Estelle Brachlianoff, CEO del Grupo Veolia, ha valorado el ejercicio como clave tras cerrar con éxito la integración de Suez y reorientar la cartera hacia un crecimiento acelerado.

Para 2026, la compañía mantiene previsiones ambiciosas bajo el plan GreenUp, anticipando un sólido crecimiento orgánico de ingresos y EBITDA, "garantizando la excelencia operativa" para sus clientes institucionales e industriales, según ha finalizado en un comunicado.