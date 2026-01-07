Las rebajas de enero generarán casi 4.900 empleos en CyL, un 3,7% más que en 2025: Zamora lidera el crecimiento

Castilla y León va a registrar un total de 4.885 contratos para la campaña de rebajas de enero y febrero de 2026, como ha informado Randstad, lo que supone un incremento del 3,7% con respecto a la campaña del año pasado cuando se firmaron un total de 4.710 contratos.

Esto supondrá alrededor del 3,4% de todas las contrataciones que se van a generar en España en este periodo del año.

Por provincias, Zamora liderará el crecimiento, con un incremento del 19,2% en la contratación, generando 310 puestos de trabajo, seguida de Valladolid con 1.255 (+8,7%), Palencia con 355 (+7,6%) y Salamanca con 570 (+4,6%).

León (–2,7%) y Segovia (–1,6%) reducirán levemente sus contratos ofreciendo 885 y 315 puestos, respectivamente, mientras que Ávila y Soria mantendrán el mismo volumen que el año pasado con 220 y 180 empleos.

“Castilla y León afronta la campaña de rebajas con unas previsiones positivas, apoyadas en el dinamismo del comercio y en el peso de la logística en provincias clave como Valladolid o Zamora. Esperamos un ligero repunte del consumo, que se traducirá en más oportunidades laborales, especialmente en perfiles con alta disponibilidad y capacidad de adaptación”, señala Jesús Fernández Lima, director regional de Trabajo Temporal de la zona Norte de Randstad.

En el conjunto del mercado laboral esta campaña generará un total de 143.495 contrataciones, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al año anterior, cuando se registraron 139.950 contratos.

El sector del transporte y la logística continúa siendo el principal generador de empleo en esta campaña, con 79.760 contratos previstos, lo que representa el 55,6% del total,

aunque experimentará un ligero descenso del 3,8% en el volumen de contratación. Por el contrario, el comercio experimenta un importante repunte en la contratación, del 11,7%, hasta las 63.735 firmas.

Castilla y León, entre las comunidades que crecen por encima de la media

Castilla y León se sitúa entre las comunidades que mejor evolucionan en esta campaña de rebajas, ligeramente por encima del promedio nacional (+2,5%).

Regiones como la Comunidad Valenciana (+6,9%), La Rioja (+8,9%) o Castilla-La Mancha (+5,8%) lideran el crecimiento porcentual, mientras que otras, como Cataluña o Galicia,

muestran ligeros descensos o estabilidad.

En términos absolutos, Cataluña (26.170), la Comunidad de Madrid (23.330) y Andalucía (23.215) destacan como las regiones con mayor volumen de contratos, acumulando en

conjunto el 50,6% de todas las firmas previstas para esta campaña.