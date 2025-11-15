Castilla y León se presenta en Chicago para captar inversión y sortear los aranceles

Chicago, la ciudad que simboliza el músculo industrial del Medio Oeste, se ha convertido esta semana en escaparate para Castilla y León. En un entorno global donde los aranceles y las tensiones comerciales han vuelto al centro del tablero, la Junta ha decidido mover ficha y hacerlo en uno de los mercados más dinámicos de Estados Unidos. El viceconsejero de Competitividad Empresarial, Carlos Martín Tobalina, presentó allí las ventajas de la Comunidad como destino para nuevas inversiones, con una agenda repleta de encuentros con asociaciones empresariales, fondos de inversión y agentes económicos de Illinois.

El viaje forma parte del Marco de Actuaciones para el impulso a la Internacionalización, aprobado en abril con 16,5 millones de euros, un programa que refuerza el V Plan de Internacionalización 2022-2027 y que convirtió a Castilla y León en la primera comunidad autónoma española en reaccionar a los aranceles estadounidenses con medidas específicas. El objetivo: blindar a sectores esenciales como automoción, agroalimentario, metal y químico-farmacéutico.

Una estrategia con nueve líneas de actuación

Las claves del plan se apoyan en nueve líneas estratégicas: apoyo financiero a las exportaciones, impulso a la eficiencia energética de la cadena de valor, simplificación administrativa, diversificación hacia nuevos mercados, promoción sectorial y captación directa de inversión extranjera. Un mapa de trabajo que suma fuerzas con los 97 millones previstos en el V Plan y que busca mantener a Castilla y León en una posición competitiva en los mercados globales.

La presentación en Chicago congregó a representantes empresariales y fondos de inversión interesados en ampliar su presencia en Europa. Tras la intervención de Tobalina, comenzaron los encuentros bilaterales, orientados a identificar proyectos concretos y abrir nuevas vías de colaboración.

La agenda incluyó reuniones con el Departamento de Comercio de Illinois, una visita al Centro Polsky de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Chicago —uno de los ecosistemas de innovación más influyentes del país— y un intercambio de perspectivas con el International Council de la Cámara de Comercio de Illinois. Además, se desarrollaron sesiones específicas con empresas tecnológicas y fondos de capital que ya trabajan en el entorno europeo y buscan expandirse.

Estas acciones forman parte del despliegue que la Consejería de Economía y Hacienda impulsa a través de ICECYL, con la vista puesta en consolidar una red estable de interlocución internacional. La próxima parada será en Múnich los días 1 y 2 de diciembre, reforzando una estrategia que cuenta con el respaldo de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en destino.

Un mercado en claro crecimiento para la Comunidad

El interés de la Junta en reforzar la relación con Estados Unidos no es casual. El mercado norteamericano se ha convertido en uno de los principales destinos de las exportaciones de la Comunidad: desde 2020 han crecido un 52 %, hasta alcanzar los 620 millones de euros en 2024, con un saldo comercial positivo de 274 millones.

La automoción marca el ritmo —su peso alcanza el 39,9 %—, seguida del agroalimentario (19 %) y el químico-farmacéutico (7,1 %). Hay productos que ilustran la velocidad del crecimiento: los neumáticos, por ejemplo, han multiplicado por 73 su valor exportado en solo cinco años. A ellos se suman vinos, galletas y productos cárnicos que mantienen una posición sólida en el mercado estadounidense.

También las importaciones van al alza, con un incremento del 54 % desde 2020 y más de 346 millones de euros en 2024. Llegan especialmente desde sectores estratégicos como el químico-farmacéutico (46,8 %), la maquinaria (14,7 %) y la automoción (8,6 %). La diversificación hacia papel, metales y minerales demuestra, además, la capacidad del tejido industrial de Castilla y León para adaptarse a nuevas demandas y reforzar su competitividad.

El año 2024 cerró con cifras históricas para la Comunidad: 21.200 millones de euros exportados, el mayor incremento de toda España y un saldo comercial de 5.000 millones, que refleja la fortaleza del tejido productivo regional.