Cajamar presenta un informe sobre el sector agroalimentario: “La agricultura es hoy menos familiar y más asalariada"

Cajamar analiza el futuro del mercado laboral en el sector agroalimentario en la Expo Sagris Cedida

Cajamar, patrocinadora de oro de la primera edición del Salón de la Agricultura y la Ganadería, Expo Sagris, ha presentado en Ifema Madrid la publicación “Sector agroalimentario y trabajo: una relación en transformación”, una obra que analiza los profundos cambios que atraviesa el empleo en la agricultura y la industria alimentaria.

Con esta iniciativa, la entidad reafirma su compromiso con el sector agroalimentario, no solo a través de productos financieros adaptados a sus necesidades, sino también mediante la transferencia de conocimiento.

El libro ofrece una visión amplia sobre los retos del empleo rural, la disponibilidad de mano de obra, las nuevas formas de trabajo y las exigencias de cualificación, aportando datos y reflexiones que ayudan a comprender la transformación estructural que vive el sector.

Durante la presentación, Ignacio Atance, director de Estudios y Publicaciones de la Fundación Grupo Cajamar, destacó la relevancia de este tipo de análisis “para debatir sobre el futuro del empleo y reflexionar sobre la capacidad del sector de atraer y retener talento, una de las mayores preocupaciones actuales de los empresarios”.

Junto a él, el catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV) y coordinador de la obra, Dionisio Ortiz, subrayó que el empleo agrario “está experimentando una transformación que va más allá de la productividad, afectando a la identidad de la actividad, la demografía rural y el papel de los trabajadores, incluidos los procedentes de otros países”.

Ortiz añadió que “la agricultura es hoy menos familiar y más asalariada, lo que exige revisar las condiciones laborales y avanzar hacia una mayor equidad”.

En la clausura, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, afirmó que “el escenario laboral agrario no es coyuntural, sino estructural”, y reclamó una acción sostenida para afrontarlo.

Entre las soluciones, destacó la necesidad de revalorizar socialmente el trabajo agrario, mejorar la formación y las condiciones laborales, y apostar por la innovación, la inteligencia artificial y la robotización como herramientas para elevar la productividad y la calidad del empleo.