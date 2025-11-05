La Airef pide correcciones en los presupuestos de CyL para no incumplir la regla de gasto y prevé un 17,6% de deuda pública

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) mantiene la advertencia a Castilla y León después de analizar el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2026. En un informe publicado este miércoles insiste en seguir "apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto de la Comunidad de Castilla y León en 2026".

Argumenta que la Airef estima un gasto computable del 5,9%, una cifra bastante superior al 3,3% que estaría marcado como límite para el próximo año. El informe indica que su estimación se basa en la "incertidumbre" que le generan las medidas de ahorro planteadas para la sanidad y "la no reposición de efectivos".

Es un análisis de la documentación complementaria que envió la administración regional tras las dudas planteadas por el mismo motivo en su informe de julio y que incluían medidas de ahorro para contener el gasto. La Airef considera que "no está claro el calendario de implementación" de ese listado de medidas que incluía la compra centralizada de medicamentos, racionalización del gasto farmacéutico, disminución del gasto de la concesión del Hospital de Burgos o ahorro energético en edificios de titularidad autonómica.

Incide también en la recomendación que ya realizó en el anterior informe para que la Junta de Castilla y León presente un Plan Económico Financiero en el Consejo Fiscal de Política y Financiera que incluya medidas dirigidas a corregir estas desviaciones.

Según las previsiones de la Airef Castilla y León alcanzará un déficit del 0,1% del PIB en el año 2025. En 2026 habría un superávit del 0,1% del PIB. Destaca que los presupuestos presentados por el gobierno autonómico recogen una evolución más moderada tanto en el aumento de recursos como empleos que los calculados por la autoridad financiera. El déficit llegará al 0,5% a partir de 2027 como consecuencia de un crecimiento moderado de los ingresos y el efecto del aumento de empleos que tienen relación con el envejecimiento de la población.

En cuanto a la deuda pública el informe prevé que Castilla y León alcance un 17,6% del PIB en 2026, aunque remarca que la comunidad autónoma no les ha enviado previsiones de endeudamiento. La Airef cree que la deuda pública irá descendiendo a medio plazo y se sitúe en el 16% del PIB en 2030.

Estima además que el gasto computable crecerá en Castilla y León un 5,1 por ciento en 2027, una cifra que volvería a rebasar el límite marcado en la actualidad que está en el 3,4 por ciento.

En todo caso la Airef matiza que todas las valoraciones están condicionadas por el "contexto actual de incertidumbre", al no haberse aprobado las reglas fiscales para 2026. No se han aprobado los objetivos de estabilidad ni de deuda pública para los próximos tres ejercicios.