El precio de los huevos, por las nubes: "Por la gripe aviar hemos perdido ya un 5% de la producción, hay incertidumbre"

España vive su peor crisis de gripe aviar, con Valladolid como zona cero de granjas de gallinas afectadas. Desde el 19 de septiembre se han detectado en la zona de Olmedo de la provincia vallisoletana siete focos que han obligado a sacrificar a dos millones de aves. Una cifra que supone casi la mitad del censo total de aves de corral de Valladolid.

A nivel nacional, son 14 los focos registrados. Además de en Castilla y León, también ha habido casos en Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extremadura y Cataluña. "No hemos tenido nunca un episodio de influenza aviar que nos haya afectado tanto y todavía no sabemos si ha terminado o si podría seguir", reconoce María del Mar Fernández, directora de la Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu) a El Español - Noticiascyl.

Esta crisis de gripe aviar es una de las causas del espectacular aumento de precio que están registrando los huevos. Según un reciente informe publicado por la OCU, la docena se ha encarecido 1 euro en el último medio año. Los huevos son un 50% más caros que en enero de 2025 y un 137% más costosos que hace cuatro años. El precio medio de la docena de huevos M era de 2,14 € en febrero y de 3,14 € en octubre según el Observatorio de Precios de Supermercados de la OCU.

Antes de que el virus de influenza aviar fuera un problema en España, los casos que sufrió Estados Unidos aumentaron las exportaciones hacia el otro lado del Atlántico afectando al alza en los precios de nuestro país. Pero la llegada de la gripe aviar a nuestras granjas está teniendo graves consecuencias en la producción, lo que reduce la oferta de huevos en el mercado y hace que los precios sigan disparados. "El impacto se nota mucho, hemos perdido ya el 5% de la producción nacional de huevos", asegura María del Mar Fernández.

La preocupación en el sector productor es muy alta, hay mucha incertidumbre acerca de cómo puede evolucionar esta crisis porque "en Europa también hay países en los que ahora mismo ya se están empezando a ver casos de influenza aviar y, en teoría, ahora es cuando empieza la temporada de virus influenza".

Al miedo de que el episodio se alargue, se une el tiempo que tiene que pasar para que las granjas donde se sacrifican todos los animales como medida para frenar los contagios puedan volver a producir huevos. Explica Fernández que una granja "no es una fábrica de tornillos. Si no tienes animales, no hay huevos y, por lo tanto, no tienes nada que ofrecerle a tus clientes. Y esta incertidumbre yo creo que es la que pesa en todos los operadores". Aseprhu cifra en al menos seis meses el tiempo medio que una zona afectada tarda en volver a tener producción desde que consiga dar por extinguido el foco.

Aumento del consumo

Aunque la gripe aviar no es la única causa de esta escala de precios que están registrando los huevos. Hay otras razones que llevan tirando hacia arriba del importe que paga el consumidor desde hace varios años. Este producto básico en cualquier cesta de la compra cada vez es más consumido tanto en los hogares como en la industria agroalimentario. "Se consumen un 17% más de huevos en las casas en los últimos cinco años", afirma la directora de Aseprhu.

Un informe de la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) publicado este octubre evidencia ese aumento de consumo. El documento recoge cómo el huevo está presente incluso en comidas donde no era habitual. Por ejemplo, ya forma parte de uno de cada seis desayunos españoles. En un lustro se han consumido en España 79.000 toneladas más de huevo, lo que supone un incremento anual de 1.200 millones de unidades.

Otra de las razones que explican el aumento de precios es el tipo de huevo que ofrecen tiendas y grandes superficies. El huevo criado en jaula prácticamente ha desaparecido de los lineales de venta e incluso provoca cierto rechazo en gran parte de los consumidores por sus supuestas implicaciones en el bienestar animal de las aves.

María del Mar Fernández confirma esta tendencia aunque subraya que "todos los huevos son seguros, son huevos sanos y son huevos que se producen con las mayores garantías". Recuerda que los estándares de calidad que exige la Unión Europea son de los más estrictos del mundo.

"Esa tendencia a cambiar los huevos que están a la venta en las tiendas por huevos alternativos también está afectando al precio". Fernández se refiere a los huevos criados en suelo, camperos o de gallinas en libertad. Explica que producirlos supone costes más altos y, por tanto, el precio final también es más alto. Esta evolución del mercado está eliminando la opción más barata, que era el huevo de jaula. "El consumidor, la distribución, quien sea... ha decidido que este es el futuro".

Seguirá la escalada de precios

Es previsible que el aumento del precio de los huevos continúe al alza durante los próximos meses. La reducción de la producción del 5% a nivel nacional puede seguir acentuándose si continúan apareciendo nuevos focos de influenza aviar.

Según la directora de Aseprhu "estamos muy sensibilizados todos los operadores, el mercado y los clientes sobre qué va a pasar, porque esta es una situación que en España es anómala".

La época del año tampoco ayuda. El descenso de oferta producido por la gripe aviar llega en un momento donde el mercado demanda todavía una cantidad más grande de huevos porque "se produce mucho dulce navideño".

En España hay cerca de 50 millones de gallinas ponedoras. Es el segundo país de la Unión Europea en producción de huevos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de los efectos de estas subidas de precios en un alimento básico. Considera que "castiga a los hogares más vulnerables". En este sentido la organización de consumidores solicitó al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a través de un comunicado más transparencia en la fijación de precios y que se realice un mayor seguimiento de márgenes comerciales "para evitar abusos".

Para la OCU, la escalada de precios también es consecuencia de una "resistencia de los intermediarios a reducir los márgenes" a pesar de la situación tan compleja que sufren los productores. Además alerta de que este aumento del importe de los huevos pueda mantenerse durante mucho tiempo, incluso después de que termine la crisis actual. Es el conocido como "efecto cohete y pluma", que supone un ascenso rápido de los precios y una bajada muy lenta posterior con el efecto que supone para los consumidores.