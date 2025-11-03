Leticia García defiende la descarbonización y la transición energética como ejes del desarrollo económico

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, inaugurando la Planta de Biomasa de 'Bioenergy Ibérica'

La consejera de Industria ha inaugurado la planta de biomasa de Bioenergy Ibérica en las instalaciones de la empresa burgalesa Tacon Decor, dedicada a la fabricación de recubrimientos y laminados. Más información:

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha afirmado que los ejes estratégicos del desarrollo económico de Castilla y León son la transición energética y la descarbonización industrial.

"Las necesidades medioambientales y la dependencia energética exigen liderar el cambio hacia un modelo sostenible y autónomo de nuestras industrias", ha asegurado durante la inauguración de la nueva planta de biomasa de Bioenergy Ibérica, desarrollada en colaboración con la empresa Tacon Decor, referente en la fabricación de materiales derivados de la madera.

"Las industrias deben colocarse al frente, es una oportunidad estratégica para Castilla y León apostar por esa seguridad energética que es no depende de energía exterior. Hay que ponerlo sobre la mesa y hacerlo visible", sostiene.

En este sentido, ha destacado que proyectos como este demuestran que "sostenibilidad, innovación y competitividad" pueden ir de la mano. Esta nueva instalación sustituye el gas natural por biomasa, aprovechando los subproductos de la propia industria maderera.

El sistema, tal y como ha explicado la consejera, va a permitir "ahorrar 2.000 toneladas anuales de CO2 y avanzar hacia un modelo de producción limpia y circular".

De este modo, García ha señalado que la Comunidad cuenta con un "enorme potencial para la transición energética, tanto por sus recursos naturales como por el compromiso de su tejido industrial" y ha recordado que la región genera el 11,7% de la producción maderera nacional.

Una cifra que se traduce en la creación de unos 10.000 empleos directos, muchos de ellos en el medio rural. Por otro lado, ha asegurado que Castilla y León se consolida como referente nacional en sostenibilidad, con proyectos que combinan "innovación, eficiencia y compromiso medioambiental".

"La Junta seguirá acompañando a nuestras empresas en el camino hacia la descarbonización, impulsando infraestructuras energéticas y apoyando a quienes lideran el cambio hacia un modelo más competitivo y sostenible", finaliza.