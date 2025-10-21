Dia celebra 40 años en CyL con una cena solidaria: menú del chef Teo Rodríguez a beneficio de Acción contra el Hambre

Dia cumple 40 años en Castilla y León. La compañía de alimentación tiene en la actualidad 200 tiendas en la comunidad autónoma y genera 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Cuatro décadas en los que nuestra región ha tenido mucho que ver en la evolución de la empresa.

Así lo confirma Pilar Hermida, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Dia, que ha subrayado cómo este aniversario coincide con la apertura de la tienda 200 en la comunidad autónoma. "Castilla y León forma parte del ADN de Dia. Aquí hemos crecido junto a nuestros clientes, proveedores y franquiciados".

La fiesta de aniversario se celebró en Madrid, en la tienda Dia de la calle Núñez de Balboa. Un evento que se convirtió en todo un homenaje a la gastronomía de Castilla y León. El menú estuvo a cargo del chef vallisoletano Teo Rodríguez.

Cocinero del restaurante Trasto, ostenta el galardón a la mejor tapa del mundo con su Pucela Roll. Esta tapa galardonada fue una de las creaciones que pudieron degustar los invitados.

La cena tuvo un propósito solidario. Se sumó a la iniciativa Soul Food Nights para contribuir a los proyectos que desarrolla en todo el mundo la ONG Acción contra el Hambre.

Nuevas inversiones

Dia se presenta en este 40 aniversario con nuevos proyectos e inversiones para Castilla y León. Está a punto de inaugurar en León un nuevo centro logístico que abastecerá a 300 tiendas. Tendrá una superficie de 64.000 metros cuadrados y reducirá la huella de carbono provocada por el transporte de mercancías de la compañía.

El impacto de Dia en la cadena de suministros de la región se calcula en 312 millones de euros y 5.000 empleos correspondientes en su mayor parte a los proveedores locales con los que cuenta la red de supermercados. Son cerca de un centenar las empresas de proximidad que abastecen de productos a la red de tiendas.

La compañía aportó el 0,8% del PIB de Castilla y León en 2024 y la suma de sus empleos más lo soportados supondría el 1% de trabajadores de la comunidad autónoma.

Dia tiene presencia tanto en las grandes ciudades como en el medio rural gracias a sus tiendas propias y a las franquiciadas. De hecho, uno de los primeros establecimientos de Dia en Castilla y León fue en un pueblo de Segovia. Cantalejo mantiene abierto desde 1987 uno de los locales más antiguos de la red en la comunidad autónoma.