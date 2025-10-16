El programa que combina formación y empleo de la Junta dará trabajo a 2.190 parados durante el próximo año

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo convocará este viernes el Programa Mixto de Empleo - Formación de Castilla y León que se desarrollará en lo que queda de 2025 y durante todo 2026. Este programa tiene una dotación presupuestaria de 38 millones de euros.

Los proyectos que se presenten deben contribuir al desarrollo del territorio y permiten realizar servicios con interés social. Esta edición se va a priorizar durante la selección de proyectos aquellos que contribuyan a la prevención de incendios de forma directa o indirecta. También obtendrán más puntos los que permitan recuperar las zonas afectadas por el fuego durante la ola de incendios de este verano.

Además, se potenciará el desarrollo de iniciativas que vayan directamente vinculadas a formar trabajadores sobre las especialidades con mayor necesidad de profesionales del mercado laboral y las que supongan la generación de nuevos servicios que actualmente no se den en la comunidad autónoma.

El plazo para presentar solicitudes comenzará el sábado 18 de octubre, un día después de su publicación en el Bocyl, y se cerrará el 1 de noviembre. La ayuda plantea un anticipo del 60% del importe concedido para las entidades que resulten beneficiarias.

El objetivo es cualificar a los parados y darles empleo. Para esta edición del programa se contempla la contratación de 2.190 desempleados. Se divide en dos partes. Durante la primera, los participantes reciben formación para capacitarlos para trabajar en nuevos sectores profesionales. Esta fase se compone de clases teóricas y prácticas que han sido diseñadas atendiendo a las necesidades del mercado laboral.

La segunda parte supone dar un puesto de trabajo a los inscritos durante el tiempo que dure cada proyecto. Pueden tener una duración de 6, 9 o 12 meses. Los participantes desempeñan unas tareas profesionales remuneradas.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo destaca cómo este programa crea empleo entre el colectivo de desempleados, genera riqueza en el territorio y permite contratar personal formador para cada uno de los proyectos.