Estos son los municipios más ricos y más pobres de Castilla y León

Los últimos datos del IRPF publicados por la Agencia Tributaria correspondientes a Castilla y León en 2023 muestran una brecha significativa en la renta entre los municipios más ricos y los más modestos de la Comunidad.

La diferencia supera los 25.000 euros anuales y evidencia la concentración de riqueza en torno a las capitales y sus alfoces más cercanos. Por lo que no extraña quién se lleva el primer puesto como municipio más próspero de Castilla y León.

Según estos datos, Simancas, en Valladolid, vuelve a encabezar la lista de municipios con mayor renta bruta media, con 44.067 euros, seguida de Boecillo (42.727 euros), Sariegos en León (40.089 euros), Cardeñajimeno en Burgos (37.743 euros) y La Lastrilla en Segovia (35.109 euros).

En el extremo opuesto, los municipios más pobres se sitúan en zonas rurales de Ávila, Salamanca y Zamora. Madrigal de las Altas Torres (Ávila) registra 18.469 euros, Macotera (Salamanca) 18.514 euros, Fermoselle (Zamora) 19.524 euros, Bustillo del Páramo (León) 20.085 euros y Covaleda (Soria) 20.422 euros.

Entre las capitales de provincia, Valladolid lidera la renta media con 32.595 euros, seguida por Burgos con 31.847 euros y León con 31.079 euros. Zamora se mantiene en el último lugar con 27.916 euros, mientras que Ávila alcanza 29.211 euros y Salamanca 29.743 euros.

A nivel provincial, Valladolid y Burgos superan los 30.000 euros de renta bruta media, con 31.399 euros y 30.642 euros, respectivamente. Les siguen Soria (29.485 euros), León (28.998 euros), Segovia (28.683 euros), Palencia (28.474 euros) y Salamanca (28.012 euros).

Finalmente, las provincias de Ávila (26.051 euros) y Zamora (25.640 euros) cierran la lista de provincias con las cifras más modestas.