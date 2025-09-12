Santiago Aparicio exige luchar contra las bajas laborales al ser reelegido presidente de CEOE CyL: "Es un gravísimo problema"

Conseguir actuaciones firmes en la lucha contra las bajas laborales va a ser uno de los ejes de actuación de CEOE CyL en los próximos meses. Así lo ha manifestado Santiago Aparicio tras ser reelegido presidente de la patronal autonómica por aclamación en la Asamblea Electoral celebrada este viernes en Valladolid.

Aparicio considera que el absentismo laboral es un "problema gravísimo" por lo que exigió a las administraciones "más control, más rigor y más equilibrio".

Para conseguir reducir las bajas laborales fraudulentas propone seguir el modelo de la Xunta de Galicia. Supone la creación de un plan especial de inspección que incluya el refuerzo del trabajo de los servicios dedicados habitualmente a esta labor con nuevas unidades específicas de apoyo.

En la comunidad gallega este esfuerzo destapó en tan solo seis meses 20.000 bajas fraudulentas.

El representante de los empresarios de Castilla y León subraya que la lucha contra el absentismo laboral no busca "cargar" contra los trabajadores. Explica que el empresario "sabe que su talento, su compromiso y su salud son el activo más valioso de la empresa. Por eso pedimos soluciones". Pretenden construir un entorno laboral donde prime el compromiso y la responsabilidad.

Además del plan especial la CEOE solicita medidas que mejoren la coordinación entre los agentes implicados en la gestión de las bajas laborales.

Entre ellas la incorporación de la información de las mutuas a la historia laboral del paciente o la creación de unidades asistenciales específicas para las enfermedades más comunes que causan las bajas como las musculoesqueléticas o los trastornos leves de salud mental.

Refuerzo del diálogo social

El reelegido presidente también marcó como clave para estos próximos años reforzar el diálogo social como espacio clave para la concertación y el acuerdo entre administraciones, empresarios y trabajadores.

Auguró un mandato marcado por un contexto económico "complejo e incierto". En este sentido ha justificado el adelanto electoral en su organización para poder afrontar con más fortaleza el nuevo curso económico que acaba de iniciarse.

Durante su intervención ha reiterado la alerta que CEOE CyL realizaba esta misma semana sobre la saturación de la red eléctrica en la comunidad.

Los mapas de capacidad del sistema han revelado que el 83% de los nudos están saturados, algo que considera “limita gravemente el crecimiento industrial, la implantación de nuevas empresas y la transición energética”. Exige una respuesta urgente de las administraciones para garantizar la competitividad de Castilla y León.

Cuarto mandato

Santiago Aparicio encara su cuarta legislatura al frente de la patronal de Castilla y León. Fue designado presidente interino el 21 de septiembre de 2012 tras la dimisión de Jesús Terciado argumentando motivos de salud.

El 53% de la Asamblea General respaldó su elección como presidente el 20 de marzo de 2013 después de presentar una profunda reestructuración de la organización afectada entonces por la implicación de Terciado en varios procesos judiciales y por un conflicto con la patronal de Salamanca.

Aparicio nació en Soria en 1956. Casado y dos hijos es un empresario de los sectores del comercio y las energías renovables. Su implicación en el asociacionismo local, autonómico y nacional se remonta a 1978. Está considerado uno de los impulsores del diálogo social en Castilla y León.

Actualmente también preside FOES, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, donde transcurre su quinto mandato. Forma parte del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE a nivel nacional.