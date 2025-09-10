La industria de Castilla y León crece un 10,1% en julio y se sitúa líder nacional

Línea de montaje del Renault Austral en la factoría de Renault en Palencia Renault

La industria de Castilla y León continúa su senda de crecimiento. Durante julio lideró el Índice General de Producción Industrial (IPI) con un aumento del 10,1% respecto al mismo mes del año anterior según el avance de datos publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

Impulsan la industria autonómica los bienes de equipo con un crecimiento del 26,6%, los bienes de consumo no duradero que suman un 10,3% y la energía que anota un 8,6%.

La media nacional se situó en el 2,3%, sufriendo un retroceso de más de dos puntos porcentuales respecto al dato del mes anterior. En junio marcó un avance del 4,5%. El dato que corrige los efectos estacionales lo deja en el 2,5%.

Castilla y León se coloca en el primer lugar de la tabla nacional adelantando en dos décimas a Andalucía, que en el mes anterior encabezaba el listado. La producción industrial creció en 12 comunidades autónomas y descendió en las otras cinco.

Andalucía anotó un aumento del 9,9%, seguida de Asturias con un 8,3%. La región con peor comportamiento de su industria en julio fue Extremadura con un retroceso del - 9,4%.

Tendencia positiva

Durante los primeros siete meses de 2025 la industria de Castilla y León logró avanzar un 2,4% frente al 0,6% de aumento nacional. En lo que va de año los sectores con mejor comportamiento están siendo la energía con un 5,5% y los bienes de equipo con un 3%.

Estos datos confirman una tendencia positiva que se mantiene a lo largo de los últimos años.

En 2024 Castilla y León fue la comunidad autónoma con un mayor aumento del IPI creciendo un 3,9%. Se situó entre las ocho regiones que cerraron el año con tasas positivas para su industria. También estuvo en el grupo de cabeza en 2023, cuando terminó como segunda autonomía con mejor evolución industrial.