Castilla y León exporta más que nunca

Castilla y León exportó en 2024 más que en toda su historia. Así lo reflejan los datos hechos públicos por la Junta este sábado en un año en el que se alcanzaron los 21.212 millones de euros, el mejor dato de toda la serie y que supone un aumento del 14,7% con respecto al año anterior.

Por otro lado, las importaciones crecieron hasta subir a los 16.191 millones de euros. Mientras tanto, la tasa de cobertura ascendió al 131% y el saldo comercial es positivo, llegando a los 5.021 millones en este último año.

Durante los primeros cinco meses de 2025, las exportaciones de Castilla y León llegaron a los 8.654 millones de euros. Estas cifras suponen un aumento del 1,9% con respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que en España el aumento es del 0,8% con 163.384 millones.

Por su parte, las importaciones se situaron en los 7.088 millones de euros, registrando un descenso del 3,4% frente al incremento nacional del 4,3% con 184.908 millones.

De esta manera, Castilla y León presenta un superávit comercial entre enero y mayo de 1.566 millones de euros, chocando con las cifras nacionales que registran un déficit de 21.525 millones de euros.

Asimismo, la participación autonómica en el comercio exterior nacional fue del 5,3% en las exportaciones y del 3,8% en el caso de las importaciones.

Exportaciones por sectores

Por sectores, el de la automoción, con un incremento de las ventas de un 24%, sigue liderando las exportaciones con una cuota del 55% sobre el total y 11.603 millones. El incremento se debe principalmente al fuerte aumento de las ventas de coches, componentes, neumáticos y motores, que aglutinan el 50% del total exportado.

En segundo lugar está la alimentación, que sigue en ascenso al registrar un 3% más con una cuota del 16% de la exportación total de la Comunidad. Los productos con mayores subidas son los extractos de café (13,5%), los productos de galletas y panadería (9,8%), vinos (2,3%) y el queso (0,5%).

En tercer lugar está el sector químico-farmacéutico, que ha crecido un 8,3% por el aumento anotado en las exportaciones de medicamentos (17,7%) y vacunas y productos inmunológicos (35%).

En cuarta posición está el sector de la maquinaria, con exportaciones que representan el 7,7% del total autonómico en 2024. Aumentaron su valor un 26% como consecuencia de la subida en las exportaciones de partes de motores (136%) y conductores aislados para electricidad (23%).

A este sector le sigue el de los metales, que alcanzó los 888 millones en 2024, un 4,2% de la exportación total de la Comunidad. Estos cinco sectores concentran alrededor del 90% de las exportaciones totales de Castilla y León.

Respecto a la exportación en los primeros meses de 2025, el mercado exportador de la Comunidad ha seguido liderado por la automoción, que junto al material de transporte han supuesto el 31,4% del total con un valor de 2.716 millones de euros y un incremento del 2,1%.

Países compradores

La Unión Europea sigue siendo la principal área a la que se dirigen las exportaciones regionales, con un peso el pasado año del 67%. En segundo lugar está África, con una cuota del 9% y un crecimiento del 39% en el último lustro.

A estas dos le siguen el resto de Europa y Asia, con cuotas cercanas al 6%. Por último, con una cuota del 3,5%, se sitúan las exportaciones a los países americanos.