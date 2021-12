El campo pide “un gran acuerdo” para que los precios compensen a los gastos de producción

La agricultura y la ganadería son joyas de Castilla y León y hay que cuidarlas y ponerlas en valor. Por ello, debía estar muy presente en el tercer foro dentro de la jornada en la que el CES ha celebrado su 30 aniversario de la mano de EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

La polémica por los precios, la PAC, el sobrecoste en el precio de los insumos y otras cuestiones han sido abordadas por José María Llorente Ayuso, miembro de ASAJA Castilla y León y consejero del CES, Aurelio González del Río, secretario general de UPA en la Comunidad, Lorenzo Rivera, coordinador de COAG CyL y Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL.

“Un gran acuerdo”

“Necesitamos un gran acuerdo para garantizar el coste de producción en el sector. Estamos asistiendo a caídas de explotaciones ganaderas en una crisis, como esta, sin precedentes por el coronavirus”, ha asegurado Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL, en su turno de palabra.

El de UCCL ha añadido que “los ganaderos están desesperados” y que tenemos “un reto importantísimo de llegar a un acuerdo para que los precios compensen los costes de producción”.

El bajo precio al que los ganaderos cobran la leche, por ejemplo, en amplias explotaciones que hay que mantener, ahogan a trabajadores de Castilla y León asentados en la Comunidad que se ven obligados a bajar la persiana.

“En contra de la nueva PAC”

“Estamos en contra de la nueva PAC. No contenta a nuestras expectativas. No nos asegura un futuro mejor sino más complicado y nos preocupa no poder abastecer a la ciudadanía de alimentos”, ha asegurado Lorenzo Rivera Prieto, coordinador de COAG CyL.

Rivera ha mencionado problemas en el medio rural como “el envejecimiento del campo” y la dificultad de “relevo” en las distintas explotaciones de la región. “No hay relevo generacional dentro de las explotaciones. Somos viejos trabajadores”, ha añadido.

“Un momento complicado para el medio rural”

Por su parte, Aurelio González del Río, secretario general de UPA CyL, ha ligado el medio rural al campo y ha asegurado que “estamos en un momento muy complicado para los pueblos” de nuestra Comunidad.

“El problema es grave. El CES analiza esto y presentó un informe muy importante sobre el presente y el futuro del mundo rural. Es muy importante para Castilla y León”, añade Aurelio González.

El de UPA ha abogado por “defender el mundo rural y el campo” apostando por “la importancia de agricultores y ganaderos para colaborar con el bienestar social” y por saber “vender lo que tienen nuestros pueblos”.

Entre estas bondades, que el campo “colabora en el bienestar social aportando productos de calidad”, es “defensor del patrimonio natural”, también “mantenedor del patrimonio cultural” y apuesta por “explotar las potencialidades de los nuevos cultivos”.

“No queremos más de lo que nos corresponde sino lo que nos corresponde”

En cuanto al incremento del precio de los insumos, los bienes que se emplean para producir otros bienes con el fin de alimentar a las personas, también se ha planteado esta cuestión en este tercer, e interesante, foro.

“Si en alguna región podemos hacer alarde de calidad es en Castilla y León y los productos cuestan lo que cuestan. Cuando el consumidor compra algo bueno no tiene que tener miedo a pagarlo”, ha asegurado José María Llorente, miembro de ASAJA CyL y consejero del CES.

Además, ha asegurado que “no queremos más de lo que nos corresponde sino lo que nos corresponde” y ha añadido que “están hartos de que se les oiga pero no se les escuche”.

“Hacer funcionar la cadena de valor es complicado. Volvemos a tener fe en que esto funcione y en esta región tan rica en iniciativas y productos se puede llegar a conseguir”, ha finalizado José María Llorente.

