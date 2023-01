El Caja Rural CPLV se aúpa a la segunda plaza

El Caja Rural se ha impuesto al Playas de Oropesa con un 5-1. Una gran actuación de Guille Jiménez para auparse a la segunda plaza de la Liga Élite masculina y acariciar el ser cabeza de serie en la Copa del Rey. Mientras, el Munia Panteras vio la derrota en la recta final de su partido ante el CP Vila-Real con un 2-3 para acabar la primera vuelta de la Liga Iberdrola en la cuarta plaza.

Pese a las ausencias de Marcos Pérez y Edu Requena, el Caja Rural CPLV sacó adelante este encuentro ante un combativo Playas de Oropesa. El duelo comenzó con un gol de Guille Jiménez, a la postre protagonista con un hat-trick y una asistencia. El vallisoletano no quiso desaprovechar la primera ocasión antes del primer minuto para abrir el marcador con un buen lanzamiento. No se volvió a alterar hasta los últimos minutos de la primera parte, cuando Eric Valls cazó un disco suelto para batir a un hasta entonces seguro Raúl Aymerich. Finalmente, con ese 1-1 llegaron al descanso.

Guille Jiménez volvió a acertar con el marco rival a los diez minutos y asistió a Max Langlois para abrir brecha. el Caja Rural CPLV, con el 3-1, no dejó atisbo a la sorpresa. Una victoria que permite al cuadro vallisoletano auparse a la segunda plaza, esperandoo al resultado del Tres Cantos en Molina dentro de una semana para saber si es cabeza de serie o no en la Copa.

El Munia Panteras, por su parte, debía de ganar al Vila-Real para conseguirlo. Pese a haberlo tenido en la mano, vio cómo su rival le remontaba en apenas 40 segundos, sin ningún margen para levantarse del golpe.

Todo ello tras un partido que empezó cuesta arriba para las Panteras, con un gol de Ainhoa Servera a los cinco minutos. Las vallisoletanas se encontraron en la primera parte con Paqui Aparici y, en la segunda con Luisa Bustos, que tuvo que sustituir a la primera por lesión. Lo intentaron de todas las formas pero solo Laura Weimann fue capaz de acertar en dos ocasiones.

Dos zarpazos de Servera y Clara Castello, en varias salidas desde atrás en velocidad, acabaron con sus ilusiones. Una derrota que deja al Munia Panteras en la cuarta plaza.

