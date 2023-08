Fran Sánchez rompe el silencio tras su despido mientras el Real Valladolid sigue sin dar explicaciones

Noticias relacionadas Terremoto a menos de dos semanas del inicio de la Liga: el Real Valladolid se carga a su director deportivo

El terremoto que está viviendo el Real Valladolid desde que anunció este pasado lunes que despedía a su director deportivo, Fran Sánchez, a solo 11 días de comenzar la Liga sigue albergando desesperanza entre los aficionados blanquivioletas. El club presidido por Ronaldo Nazario sigue en su política de hermetismo y 24 horas después no ha comunicado las razones de su destitución. Ni una rueda de prensa para ofrecer la razón del despido y con una afición que se ha mostrado muy crítica con este movimiento.Por esta razón, la Federación de Peñas del Real Valladolid ha exigido a través de su cuenta de Twitter una explicación sobre este despido.

El que sí ha hablado es el protagonista. El ya ex director deportivo ha querido mandar un mensaje de agradecimiento, de pena y con algún mensaje entrelíneas. Parece ser que su sustituto puede ser Domingo Catoira, un ex de la casa blanquivioleta, que no dejó un buen sabor de boca a los aficionados en su anterior etapa.

“En primer lugar quiero volver a trasmitir mi frustración por no haber conseguido que este club siguiera en Primera División. Siento si he podido decepcionar a alguien”, comienza su carta de despedida.

“Hace algo más de dos años que aterricé en esta maravillosa ciudad. Vine cargado de ilusión y con la motivación de que fuéramos cumpliendo las etapas marcadas por el club. Hemos vivido situaciones muy difíciles y también momentos maravillosos como lograr, en el primer año de trabajo, el ascenso directo a Primera División. Aún así, reconozco que mis sueños y ambición iban mucho más lejos que conseguir un ascenso o permanencia en la máxima categoría del fútbol español”, asegura en la carta publicada en las redes sociales.

Posteriormente, el granadino se dedica a dar gracias a todos los estamentos del club. No menciona el nombre de nadie, pero también agradece la oportunidad al Consejo de Administración “por la oportunidad de trabajar en un grande de España”.

“Puedo garantizaros que me he dedicado en cuerpo y alma para que este proyecto creciera, trabajando con la máxima exigencia, honestidad, responsabilidad y fidelidad a unos colores blanquivioletas que siempre llevaré en mi corazón. Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los empleados del club (oficinas, cantera, mantenimiento, instalaciones...) por el trato recibido. Cada mañana nos daban energía, ilusión y motivación para seguir.

“Gracias a los cuerpos técnicos, jugadores, servicios médicos, encargados de material, cocineros, etc. con los que he tenido la fortuna de compartir el día a día. Me llevo lo mejor de cada uno de vosotros. Gracias a la prensa por las buenas y malas críticas, por el trato cercano, cariñoso y empático en la mayoría de situaciones. Gracias al Consejo de Administración por la oportunidad de trabajar en un grande de España, el Real Valladolid. Gracias a los aficionados por haberme tratado con tanto cariño y respeto en cada uno de los momentos que hemos compartido juntos. Siempre estaré agradecido a esta ciudad tan maravillosa por acogerme durante dos intensos años. Mi familia y yo hemos sido muy felices, aquí creció mi hijo, mis ilusiones y mis motivaciones.

Sánchez finaliza con un “ahora soy y seré también un pucelano para el resto de mi vida”.

