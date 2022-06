Etapa para soñar

En la sala de prensa del estadio José Zorrilla y acompañado por Alejandro García Pellitero, Presidente del Club, y por David Espinar, Director de Gabinete de Presidencia del Real Valladolid CF, Paco García compareció ante los medios de comunicación tras su renovación al frente del UEMC Real Valladolid, al cual dirigirá durante la temporada 2022/2023, con opción a hacerlo también durante la 2023/2024.

David Espinar fue el encargado de abrir la comparecencia y mostrar lo que supone para el Real Valladolid CF contar con su figura. “A este club le enorgullece porque es una piedra más en la construcción de una temporada ilusionante en fútbol y baloncesto. Nos congratula saber que el proyecto se puede unir a personas. Gracias a Paco García por contar con nosotros. Estamos muy orgullosos de tenerle un año más”.

A continuación, Alejandro García Pellitero ratificó esa felicidad que supone la continuidad del técnico vallisoletano al frente del equipo de su ciudad. “Tenía ofertas muy interesantes, otros retos diferentes, pero gracias por elegir este, un Club pequeño, humilde, que el 18 de junio cumple siete años, de los cuales has compartido tres y medio de ellos. Gracias por ayudarnos a crecer, contigo y tu exigencia. Con esa lucha diaria nos ayudas a ser mejores, tus más de 30 años como entrenador en muchos países y categorías nos has ayudado a mejorar, crecer y corregir errores”. El presidente del Real Valladolid Baloncesto, asimismo, agradeció al RVCF el hecho de celebrar la comparecencia en la sala de prensa del estadio José Zorrilla, “ratificando la unión entre ambas secciones”.

Después de sendas introducciones, Paco García, el protagonista de la mañana del martes, tomó la palabra y ofreció sus sensaciones personales y sobre el proyecto blanquivioleta.

“No ha sido difícil ponernos de acuerdo porque hablamos el mismo idioma de ambición. Creo que todas las partes estamos contentas de poder seguir. Estoy en mi casa, en mi Club, rodeado y muy acompañado por el otro gran sueño de mi vida, que es el Real Valladolid CF. Es una renovación que nos invita a todos a soñar, pensar que podemos ser ambiciosos y que, en un plazo, no sé si corto, largo o medio, podemos pensar en devolver el baloncesto de Valladolid a donde nunca debió perder, la máxima categoría. Somos el único equipo de élite de Valladolid que no está en esa división y es el objetivo”, reconoció el entrenador del UEMC Real Valladolid Baloncesto.

“Mi representante me transmite las posibilidades que hay para poder salir y siempre le he transmitido que el mejor sitio donde podía estar es en Valladolid. A partir de ahí, el acuerdo ha sido muy rápido. En mi carrera esta ha sido la 36ª temporada seguida en baloncesto profesional, he rodado mucho en España y fuera con resultados buenos, pero al final tu ciudad es tu ciudad. Estoy muy orgulloso de pertenecer al Club que se fundó con la ilusión de muchas personas y lo hemos defendido estando dentro y fuera, ilusionados con dar un impulso más. No vamos a poder competir con los transatlánticos de la temporada que viene, pero al menos estar cerca y poder dar un sorpasso”, continuó Paco García.

Sobre la próxima temporada, el técnico blanquivioleta afirmó que ya está todo el proceso en marcha y en plena labor desde el minuto cero. “Estamos trabajando en ello desde la mañana siguiente de perder el cuarto ante Movistar Estudiantes. Ahí vamos de la mano en lo deportivo, hemos diseñado lo que nos gustaría tener, planificado con el área de organización, la directiva, con Álex y Saúl. Lo que pretendemos es mejorar tanto estructuralmente como a nivel incluso de mobiliario dentro del pabellón. Y he de dar las gracias al RVCF porque la idea de la mejora de vestuarios, de fisio, sale más de ellos que de nosotros. Creo que podemos crecer juntando muchas de las ideas que el fútbol nos puede aportar y que el baloncesto puede poner delante. Es muy importante y creo que la ambición de poder crecer y mejorar, como queremos el staff técnico la temporada que viene. David Espinar tiene muy buenas ideas para que el espectáculo sea un poco mejor, también con las mejoras del Ayuntamiento. Creo en un equipo más competitivo y que podemos crecer”.

Preguntado sobre una posible salida en mitad de la temporada, Paco García afirmó que su idea es continuar en el Club, en su Club. “Es una cláusula que ya existía esta temporada y tenía interés que figurase, yo soy de Valladolid. Si al acabar la temporada que viene no estamos contentos, ¿qué necesidad hay de atarse? Llegamos a un acuerdo y tan amigos. Si tengo la posibilidad de que me viene a buscar un equipo de Euroliga, la directiva va a decir “adelante”. No cerramos la puerta a nada, pero seguir unidos, si todo sigue con normalidad, si todo se da, vamos a seguir. Pero dejando la puerta abierta a si no se da al menos tener una rendijita. Entre personas que hablamos el mismo idioma, desde el primer momento con Álex y Saúl que nos conocemos desde hace mucho tiempo, también con Matt y David hemos conectado francamente bien. Todos podemos estar tranquilos, yo quiero hacerlo bien y afrontar una temporada con garantías y estoy seguro de que, a finales de mayo, hablaremos de que la temporada ha sido un éxito”.

Asimismo, Paco García, con su continuidad al frente del UEMC RV Baloncesto, alarga su trayectoria en los banquillos y, en concreto, en el del equipo vallisoletano. No sé Gustavo Aranzana o Mario Pesquera cuánto tiempo estuvieron, los dos iconos de dirigir al equipo de la ciudad. En mis cuatro etapas sumo muchos partidos en ACB, LEB Oro y LEB Plata. No soy de agarrarme a los sitios. Mi récord está en cinco temporadas seguidas y luego ocho en Breogán. Esta es la cuarta etapa en Valladolid, no soy de aferrarme, hace tres años tuve claro que era el momento de cortar y así lo hicimos. No soy de estar dirigiendo 25 años en la misma liga”.

Preguntado sobre la relación entre el RVCF y el RV Baloncesto, Paco García ratificó la buena sintonía entre todas las partes y cómo puede crecer y mejorar esa unión. “El dinero del fútbol es del fútbol y nosotros tenemos que aprender a generarlo, y ahí es donde ellos nos tienen que enseñar muchas cosas. De cara a la campaña de abonados van a asumir un protagonismo mayor y nos van a guiar en esa obsesión que tenemos de tener 2000 abonados de pago. En patrocinio privado somos de los mejores de la competición, pero necesitamos al abonado de a pie, al que se va a pegar por tener un asiento en Zorrilla le abrimos la posibilidad de tenerlo en Pisuerga. Hay preocupación, desde la pandemia hemos notado que nos hemos vuelto más cómodos, lo tenemos todo en la tele, pero tenemos que intentar recuperar el volver al baloncesto, el ambiente del pabellón, ese acto social de venir al baloncesto”.

Por si fuera poco, este año la LEB Oro volverá a dar un paso adelante, tal y como dejó claro Paco García ante los medios. “Este año va a oler a ACB. Han descendido Burgos y Andorra, ha subido Cantabria, también Ourense, más los que estamos que tenemos pasado en las ciudades ACB. Se puede ver algo tremendamente atractivo y donde se juega un baloncesto mucho más baloncesto que el que se juega arriba, donde ves jugadores especialistas en su posición, pero en la LEB Oro es todo mucho más abierto. La Final Four de este fin de semana va a ser un espectáculo de primerísimo nivel en baloncesto”.

Fútbol y baloncesto, de la mano

Finalmente, David Espinar dio una serie de pinceladas sobre lo que se espera de la unión entre fútbol y baloncesto, además de lo que implica la continuidad de Paco García en el banquillo del UEMC RV Baloncesto. “Comparten todo lo que es el fútbol. Hay un cronograma de varias actuaciones. Una es la campaña de abonados, otro la presentación de camisetas, y a raíz de ese cronograma veremos lo del cambio de escudo. Queremos suministrar la información de una manera pausada para no atropellar a los abonados y se van a ir dando los procesos poco a poco de manera inminente porque la pretemporada cuenta con nuevas equipaciones y abonados. Pero el baloncesto va a compartir todo lo que tiene que ver con el RVCF”.

“Para nosotros es importante la continuidad de Paco García. En el consejo, que somos tres personas, estamos muy satisfechos porque él ha demostrado que eso del salario ambiental se puede plasmar en deporte. Podría ganando dinero en otro Club capaz de ofrecerle algo muy difícil de conseguir, pero que si nos toca una lotería nos hacemos ricos. Le hemos podido ofrecer algo distinto: lealtad, proyecto y su cuidad. Nos enorgullece y nos hace sentir especiales, sentir ACB aunque estemos en LEB Oro”.

