Mañueco arropa a la selección de Castilla y León de rugby en su victoria en el Campeonato de España M16

El presidente de la Junta ha asistido en Salamanca al partido ante la Comunidad Valenciana, resuelto a favor del combinado autonómico.

El rugby base ha sido protagonista este domingo en Salamanca. La Ciudad Deportiva de La Aldehuela ha acogido el partido del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas M16 entre Castilla y León y la Comunidad Valenciana, un encuentro que se ha vivido con intensidad tanto en el campo como en la grada y que ha terminado con victoria del combinado castellano y leonés.

Entre los asistentes al partido ha estado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha querido acompañar a los jóvenes jugadores en una cita clave del campeonato.

Desde la banda, ha seguido el desarrollo del encuentro y ha compartido el ambiente de una jornada marcada por el esfuerzo, el compañerismo y el respeto, valores que definen al rugby desde la base.

Tras el pitido final, Mañueco ha trasladado su felicitación a los jugadores a través de las redes sociales, poniendo el acento no solo en el resultado, sino en la actitud mostrada por ambos equipos.

“¡Victoria de la selección de rugby de #CastillayLeón en el Campeonato de España M16! Sois un orgullo para nuestra tierra. Enhorabuena a ambos equipos por el nivel y los valores de respeto, esfuerzo y compañerismo que habéis demostrado”, ha celebrado.