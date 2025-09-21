"Simplemente no fue el día": el vallisoletano Iván Romeo, fuera del top-10 del Mundial en la exhibición de Evenepoel

El vallisoletano Iván Romeo prometía, y mucho, en este campeonato del mundo contrarreloj que se ha celebrado en Ruanda, pero no ha conseguido acabar en el top 10 de la clasificación.

Después de que el pasado año, el pucelano se proclamara campeón del mundo de la modalidad en categoría sub-23 en Zúrich, Romeo ha brillado en Ruanda.

A sus 22 años, el vallisoletano, que ha competido en el Tour de Francia 2025 demostrando un gran carácter a pesar de las caídas, ha cumplido el mismo ritual que el pasado año en Zúrich.

Llegó a Ruanda unos días antes, concretamente a Kigali, donde se ha celebrado la prueba élite masculina este domingo, 21 de septiembre en un trazado exigente.

Con un recorrido de 40,6 kilómetros y aproximadamente 680 metros de desnivel positivo acumulado, se han recorrido zonas con subidas selectivas como la Cote de Nyanza, la Cote de Peage y el muro empedrado de la Cote de Kimihurura en el circuito de Kigali.

El vallisoletano ha acabado la crono en undécima posición con un tiempo de 53:38:37, muy lejos de Remco Evenepoel que ha protagonizado una auténtica exhibición con un tiempo de 49:46 para llevarse el oro con Jay Vine segundo y Van Wilder, tercero. Pogacar se ha quedado fuera del pódium.

Simplemente no fue el día



“Simplemente no fue el día. Gracias a todos por el apoyo incondicional, volveremos”, ha asegurado el vallisoletano a través de su cuenta de X.