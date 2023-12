El reto de ser madre y deportista es una realidad gracias a una ayuda de 15.000 euros: “No se puede tirar la toalla”

¿Madre o deportista? El eterno dilema que las profesionales del deporte tienen que afrontar alguna vez en su vida. Un sacrificio en todos los aspectos. Así, desde la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (Vox) se puso en marcha un plan de ayudas para compaginar la vida personal y laboral con la deportiva. Un paso adelante para reconocer el esfuerzo de las mujeres deportistas, pero también un acicate para poder comprobar que el ser madre no tiene que ser el impedimento que haga tirar la toalla después de tanto esfuerzo invertido.

Así, la Junta ha entregado a Lorena Aide Téllez, jugadora del Caja Rural Aula Valladolid, y la vallisoletana Paula Álvarez, entrenadora adscrita a la Federación de Patinaje de Castilla y León, desarrollando su labor en el Club de Patinaje Renedo Esgueva, una ayuda de 15.000 euros que sirve de ejemplo para otras deportistas. A esta ayuda han podido optar a las mujeres árbitros, jueces, deportistas y entrenadoras de alto nivel y alto rendimiento que hayan sido madres, por embarazo, adopción o acogimiento permanente de niños de hasta doce años de edad en los últimos tres años y estén empadronadas en un municipio de Castilla y León.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó esta semana la orden con la resolución de la convocatoria de subvenciones a la maternidad para mujeres árbitros, jueces, deportistas y entrenadoras de deporte de alto nivel y rendimiento, en el marco de la financiación de los Fondos Europeos Next Generation-EU, Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia de España. EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha hablado con las dos únicas deportistas de las diez solicitudes presentadas que han cumplido con los requisitos de las bases para saber qué supone esta ayuda en su vida deportiva y privada.

Las ocho rechazadas son por dos causas según las bases de la Junta, no disponer de título o certificado de deportista de alto nivel o alto rendimiento estatal o autonómico, o estar caducados en el periodo de solicitud que indicaba la convocatoria. O, no haber presentado en tiempo la candidatura. No obstante, estas ayudas seguirán estando en activo, como anunció en su día el vicepresidente Juan García-Gallardo.

Lorena Téllez: “Ahora ya no hay que decidir entre ser madre y deportista”

Lorena Téllez es una cubana que lleva tres años en Valladolid. Un baluarte del Caja Rural Aula Valladolid que juega en la elite del balonmano femenino. Ella siempre ha sido muy reivindicativa con el papel de la mujer deportista, por eso reconoce que cuando le informaron de la subvención “no se lo creía”. “Estoy muy contenta, porque llevo mucho tiempo luchando por esto, creo que para las deportistas es esencial tener estas ayudas con las que conciliar la vida deportiva y la familiar”, explica. Sin embargo, cree que tiene que servir de espejo para otras mujeres. “No hay que tirar la toalla, y ahora mismo se pueden hacer las dos cosas, no hay que elegir”.

En su caso tiene una preciosa hija Aila Chloé que le hizo parar por completo su fulgurante carrera deportiva, y claro, el regresar a las aulas fue duro porque el cuerpo tiene que amoldarse. “Fueron meses duros, con muchos ejercicios para intentar volver a estar en forma, y no es fácil, porque el cuerpo tras un embarazo no es el mismo”, explica.

Con estos 15.000 euros asegura que va a poder organizarse mejor y sentir más tranquilidad. “Antes me iba preocupada a los viajes del equipo, ahora sé que puedo tenerla con una persona que la cuide y para ayudar en su alimentación”, asegura la pivote, que está viviendo una temporada mágica con el gran inicio liguero del equipo vallisoletano.

Paula Álvarez: “Si no es por las familias no se puede compaginar las dos cosas”

En su caso, Paula Álvarez es entrenadora del Club de Patinaje Renedo Esgueva, una entidad que al ser un deporte minoritario apenas tiene subvenciones públicas ni ayudas de empresas privadas. Curiosamente es uno de los clubes más laureados de la provincia de Valladolid, con grandes logros en campeonatos del mundo y de Europa, pero que a la hora de la verdad, son los sufridos padres los que tienen que hacerse cargo de los extensos gastos de practicar este deporte a este nivel.

Por eso, para Paula, su entrenadora, estos 15.000 euros son la mejor forma de “recompensar” el trabajo y sacrificio de muchos años. “Esta ayuda me va a venir muy bien para ayudar a costear gastos de la competición, porque desde que soy madre no he parado de competir tanto a nivel nacional como internacional”, afirma.

La vallisoletana recuerda que a los 15 días de nacer su hijo Luca por cesárea ya estaba compitiendo en varios campeonatos. A todas las citas se tuvo que llevar a su bebé, ya que estaba en lactancia. Sin embargo, es sincera y reconoce que todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda “económica” y “logística” de sus padres, su pareja y sus suegros. “Ellos se han ido repartiendo para poder viajar conmigo y quedarse con el bebé”, afirma. Incluso viajaron hasta un Campeonato Europeo, cosechando medalla, durante 15 días. Ahí estuvo con su madre. Al que no pudo viajar es a Colombia, por motivos económicos y de salud para todos.

Paula junto a su hijo Cedida

Paula recuerda que por su condición de entrenadora se le paga los gastos, sin embargo, a las personas que viajan con ella para hacerse cargo de Luca, no. Por eso, esta ayuda de la Junta es vital para dar continuidad a su carrera, que como ella misma asegura, “está en lo más alto ahora mismo”. Insiste en que todos han hecho “un gran esfuerzo económico” por eso opina que estas ayudas “tienen que incitar a más mujeres a ser madres, pero no rechazar su carrera profesional”. Tiene claro que los 15.000 euros se van a destinar íntegramente para poder costear los gastos de las competiciones y así poder conciliar su trabajo con su profesión gracias a su familia.

La del Patinaje Renedo agradece esta ayuda que cree es que un “plus” para seguir trabajando porque si decide ser madre y para, “se me desmorona toda la carrera que llevo muchos años preparando”. No se olvida de las familias que construyen su club, esos padres que pagan los gastos. “Como ha pasado en mi caso, sin ellos esto no podría ser posible”. Por eso, solicita más ayuda desde las instituciones y desde las empresas privadas, para un club que lleva el nombre de la provincia de Valladolid por todo el mundo y que tiene una cantera que siempre trae medallas en todos las competiciones internacionales.

