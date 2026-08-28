La vuelta al cole costará 845 euros en la pública y 1.526 en la concertada en Castilla y León: un 2,44% más que en 2025

La vuelta al cole costará este curso una media de 845 euros por alumno en los centros públicos de Castilla y León, 1.526 en los concertados y 2.417 en los privados.

El incremento medio respecto al año pasado es del 2,44%, según el informe de previsión de gastos de la Unión de Consumidores de Castilla y León para el curso 2026-2027.

La brecha entre redes educativas supera los 1.500 euros por hijo. En un hogar con dos o tres escolares, esa diferencia condiciona el presupuesto de todo el otoño y, en no pocos casos, la propia elección de centro.

El cálculo incluye los gastos habituales del arranque de curso en la enseñanza obligatoria: uniforme −cuando es obligatorio−, libros de texto, material escolar, matrícula, primera mensualidad, comedor y transporte.

Quedan fuera las extraescolares, el material de refuerzo y las cuotas de las AMPA, que pueden sumar un buen pellizco a lo largo del año.

Dónde se va el dinero

El uniforme es una de las partidas más pesadas allí donde se exige. Cuesta de media 357 euros en los privados y 336 en los concertados. En los primeros representa cerca del 15% del gasto total; en los segundos, alrededor del 22%.

No hay diferencias relevantes de precio entre el de niños y el de niñas. En la pública no suele ser obligatorio, aunque la presión de marcas y modas puede encarecer igual la ropa y el calzado.

Los libros se mantienen en torno a 340 euros, un 1,6% más que el curso pasado. El precio sube conforme avanza el nivel educativo.

El material escolar −mochila, estuche, lápices, reglas, compás, carpetas− oscila entre 120 y 170 euros. El equipamiento deportivo añade 310 euros en privados, 300 en concertados y 210 en públicos.El comedor, cada vez más usado para conciliar, se estima en 230 euros en privados, 210 en concertados y 175 en públicos.

El transporte suma 200 y 190 euros, respectivamente, en las dos primeras redes. En la pública puede estar cubierto según las condiciones de la Administración, un detalle decisivo en una comunidad con muchos trayectos largos.

Ayudas que recortan la factura

Esas cantidades no son inamovibles. El programa Releo Plus combina banco de libros y ayudas dinerarias para Primaria y ESO. Quienes no superan los 25.200 euros de renta familiar tienen prioridad para el uso gratuito. Si el centro no tiene existencias, la ayuda puede llegar a 280 euros en Primaria y 350 en ESO. La entrega está prevista entre el 1 y el 11 de septiembre.

También hay becas de comedor y transporte, y algunos ayuntamientos ofrecen ayudas propias. Conviene consultarlas antes de comprar: una vez hecho el gasto, el margen de maniobra se reduce

La Unión de Consumidores recomienda hacer inventario en casa antes de salir de compras, reutilizar libros y material de cursos anteriores, comparar precios entre establecimientos y no adquirir todo de una vez.

Las marcas blancas pueden abaratar el material hasta un 30%. En internet hay ofertas, pero hay que comprobar que la web sea segura y conocer las condiciones de devolución.

También aconsejan no dejar las compras para los últimos días, elegir extraescolares según el interés del menor −sin saturar su tiempo de descanso− y preparar el almuerzo en casa. La bollería industrial y las bebidas azucaradas salen caras dos veces: en el ticket y en la salud.

En septiembre, la mochila, el chándal y el autobús siguen teniendo precio.