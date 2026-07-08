Un proyecto de la ULE mostrará el impacto de la minería del oro en la provincia hace 2.000 años con un documental

El patrimonio de la minería aurífera romana de la provincia de León será el protagonista de un nuevo proyecto de divulgación científica liderado por la Universidad de León que pretende acercar a la sociedad uno de los legados históricos y paisajísticos más singulares del noroeste peninsular.

Bajo el nombre de Aurvillage, la iniciativa combinará investigación, comunicación científica y participación ciudadana para mostrar cómo la explotación del oro transformó el territorio leonés hace 2.000 años y dejó una huella que todavía hoy forma parte de su paisaje y de su identidad.

El proyecto se encuentra desarrollado por el grupo de investigación Geoinca de la ULE y financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La iniciativa reunirá a un equipo internacional y multidisciplinar formado por geólogos, arqueólogos, físicos, ingenieros y especialistas en comunicación científica.

"Durante décadas se ha generado un enorme conocimiento científico sobre la minería aurífera romana, pero gran parte de esa información permanece en el ámbito académico", explica el investigador de la Universidad de León Javier Fernández Lozano, responsable del proyecto.

"Nuestro objetivo es trasladarla a la sociedad de una forma rigurosa, comprensible y atractiva para que cualquier persona pueda entender cómo funcionaban estas explotaciones y por qué constituyen un patrimonio excepcional", añade.

Un documental único

La principal actuación de Aurvillage será la producción de un documental de entre 60 y 90 minutos de duración que recorrerá algunas de las principales explotaciones auríferas romanas de la provincia de León, tanto a cielo abierto como subterráneas.

A través de imágenes sobre el terreno, recreaciones, explicaciones científicas y testimonios de especialistas, la producción mostrará el origen geológico del oro, las técnicas de explotación empleadas por los romanos y la estrecha relación entre la geología, la ingeniería y la transformación del paisaje.

El documental incorporará además la visión de los habitantes de las zonas rurales donde se conservan estos vestigios, poniendo de relieve el valor cultural, social y territorial que este patrimonio mantiene en la actualidad.

Según destaca Fernández Lozano, "queremos explicar conceptos científicos complejos de una manera cercana, combinando el rigor de la investigación con historias, curiosidades e imágenes que permitan comprender la extraordinaria dimensión de la minería romana y su impacto sobre el territorio".

Una guía interactiva y actividades

Además del documental, el proyecto contempla la elaboración de una guía audiovisual e interactiva que permitirá recorrer virtualmente los principales enclaves de la minería aurífera romana de la provincia de León.

Esta plataforma ofrecerá contenidos audiovisuales complementarios y estará disponible gratuitamente a través de la página web del proyecto y del Grupo de Investigación GEOINCA.

Durante el año de desarrollo del proyecto, el equipo investigador organizará también actividades de divulgación en distintos municipios de la provincia y en centros educativos con el objetivo de acercar este patrimonio a la ciudadanía y fomentar su conocimiento entre las nuevas generaciones.

Para Fernández Lozano, "conocer este patrimonio es el primer paso para conservarlo".

"La minería romana forma parte de la historia, del paisaje y de la identidad de nuestro territorio, y la divulgación científica es una herramienta fundamental para que la sociedad lo valore y contribuya a su protección", apunta.

Con Aurvillage, la Universidad de León refuerza su compromiso con la divulgación del conocimiento científico y con la puesta en valor de un patrimonio cultural y geológico de relevancia internacional.

Ello favoreciendo que los resultados de décadas de investigación lleguen a la sociedad de una forma accesible y contribuyan a su conservación para las generaciones futuras.