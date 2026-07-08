Ya es oficial: Castilla y León convoca un examen extraordinario para acceder a FP de Grado Superior

Alumnos de una FP de Grado Superior en Castilla y León Rubén Cacho ICAL

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha acordado realizar una convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional.

Ello con el objetivo de ofrecer una nueva oportunidad a las personas que desean cursar estas enseñanzas y no reúnen los requisitos académicos de acceso ordinarios.

El pasado mes de junio se celebraron las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional correspondientes al curso 2026-2027, adaptadas por primera vez al nuevo modelo establecido por la normativa estatal.

Las pruebas fueron elaboradas y evaluadas por profesorado especialista de las distintas competencias, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.

Tras la publicación de los resultados, y una vez analizadas las reclamaciones presentadas, se confirmó que tanto el contenido de las pruebas como los criterios de evaluación se ajustaban plenamente a la normativa vigente y a las condiciones previstas en la convocatoria.

No obstante, la Consejería de Educación ha constatado que el número de plazas disponibles en los ciclos formativos de grado superior es superior al de aspirantes que han superado la prueba de acceso.

Ante esta situación, y con el fin de facilitar nuevas oportunidades de formación y favorecer el acceso de más personas a unas enseñanzas con elevados índices de empleabilidad, la Junta ha decidido convocar de manera extraordinaria una nueva prueba.

Podrán participar en esta convocatoria las personas que cumplan 19 años o más durante el año 2026 y que no dispongan de las vías ordinarias de acceso a los ciclos de grado superior, como el título de Bachillerato o un ciclo formativo de grado medio.

Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 13 de julio hasta las 14:00 horas del 15 de julio.

Los interesados podrán formalizar su inscripción en los centros designados para la realización de la prueba: el IES Diego Marín Aguilera de Burgos, el IES Juan del Enzina de León, el IES Vaguada de la Palma de Salamanca y el IES Julián Marías de Valladolid.

La prueba extraordinaria tendrá lugar el próximo 23 de julio en estos mismos centros.