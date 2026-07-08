Dormir menos de seis horas o más de nueve aumenta el riesgo de infarto e ictus: los expertos advierten en la UEMC

De izq. a dcha.: Carlos Roncero; David García López (rector de la UEMC); Berta García Otero (vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria); y Carlos Egea UEMC

Dormir menos de seis horas por noche acelera el envejecimiento vascular y cardiovascular y aumenta de forma significativa el riesgo de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares.

Esta ha sido una de las principales conclusiones expuestas hoy por Carlos Egea Santolalla, presidente de la Federación de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES), durante la inauguración del Curso de Verano 'Sueño, salud y bienestar' organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

Egea ha advertido de que la sociedad actual atraviesa una situación de privación crónica de sueño sin precedentes y ha señalado que un tercio de la población duerme menos de seis horas por noche.

Se trata de una circunstancia que incrementa el riesgo cardiovascular y compromete la salud a largo plazo.

El especialista ha recordado además que la relación entre el sueño y la supervivencia sigue una "curva en U", de manera que tanto dormir poco −menos de seis horas−como hacerlo en exceso −más de nueve− incrementa de forma notable la mortalidad por todas las causas.

En este sentido, ha subrayado que "la regularidad y la duración óptima del descanso nocturno constituyen un pilar biológico determinante e innegociable para la longevidad y la salud del corazón".

Asimismo, ha incidido en que mantener un adecuado ciclo de sueño-vigilia es uno de los grandes pilares de la salud física y mental y resulta determinante para el funcionamiento cognitivo, emocional y social de las personas.

Ello especialmente en una sociedad cada vez más envejecida, en la que por primera vez hay más personas mayores de 65 años que jóvenes menores de 20.

Según los especialistas, dormir entre siete y ocho horas diarias y mantener horarios regulares de descanso constituye una de las principales medidas de prevención cardiovascular y de promoción de la salud.

Estas reflexiones han abierto la primera jornada del Curso de Verano 'Sueño, salud y bienestar', organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

Un evento que reúne en Valladolid a cerca de un centenar de profesionales, investigadores, estudiantes y asistentes para analizar cómo el insomnio y otros trastornos del sueño afectan a la salud física y mental y qué herramientas existen para prevenirlos, diagnosticarlos y tratarlos.

La jornada ha sido inaugurada por el rector de la UEMC, David García López.

Consecuencias en la vida diaria

La jornada ha incluido el testimonio de una persona atendida por El Puente Salud Mental Valladolid, quien ha compartido su experiencia con los problemas de sueño: las causas que los originaron, las consecuencias en su vida cotidiana y las vías de solución en las que trabaja actualmente.

Su intervención ha visibilizado una realidad que con frecuencia permanece oculta y ha subrayado la importancia de buscar ayuda profesional cuando los problemas de descanso se prolongan en el tiempo.

La primera jornada ha concluido con la mesa redonda 'El sueño: trastornos y consecuencias', centrada en la relación entre el insomnio, las enfermedades médicas, las dificultades laborales, las nuevas tecnologías y el abuso de sustancias y psicofármacos.

Han participado José Lorenzo Bravo Grande, presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina del Trabajo; Daniel de Luis Román, catedrático de Endocrinología y Nutrición y jefe de servicio del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

También Silvia Gismera Neuberger, especialista en nuevas tecnologías y sueño y miembro de la Alianza por el Sueño; y Lara Grau-López, psiquiatra y jefa de Sección de Adicciones y Patología Dual del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

La moderó Carlos Roncero Alonso, director del curso, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y profesor de la UEMC.

Los especialistas han coincidido en señalar que los trastornos del sueño constituyen un problema de salud con importantes repercusiones físicas, psicológicas, laborales y sociales, y han insistido en la necesidad de abordarlos desde un enfoque multidisciplinar.

Durante el debate, José Lorenzo Bravo Grande ha subrayado que el sueño es un elemento esencial para mantener un adecuado rendimiento laboral y ha advertido de que los problemas relacionados con el trabajo pueden generar alteraciones del descanso.

Por ello, ha reclamado una mayor concienciación de las empresas sobre estos riesgos y su impacto en la salud de los trabajadores.

Por su parte, Daniel de Luis Román ha explicado que los problemas del sueño afectan directamente a la ingesta de alimentos y al metabolismo, de manera que una buena calidad del descanso favorece el seguimiento de los tratamientos y las recomendaciones médicas en patologías endocrinas como la diabetes o la obesidad.

Silvia Gismera ha incidido en que el sueño constituye uno de los factores fundamentales para mantener una buena salud física y para desarrollarse plenamente desde el punto de vista personal, social, laboral y familiar.

Lara Grau-López ha advertido de que los problemas del sueño pueden asociarse al consumo inadecuado de fármacos hipnosedantes y ha alertado de que un uso no controlado de estos medicamentos puede derivar en problemas de salud mental, dependencia y otros efectos secundarios relevantes.

Los ponentes también han mostrado su preocupación por el aumento del uso intensivo de las pantallas, los problemas de salud mental y el consumo de determinadas sustancias, factores que contribuyen al deterioro de la calidad del sueño y que, en muchos casos, terminan cronificando los trastornos del descanso.

Tratamientos y hábitos

La segunda y última jornada del Curso de Verano estará dedicada íntegramente a las respuestas terapéuticas y preventivas al insomnio.

La sesión comenzará con el simposio '¿Tienen solución los trastornos del sueño?', en el que expertos en farmacología, psicología clínica, fisioterapia y atención primaria presentarán las herramientas actualmente disponibles para mejorar la calidad del descanso.

Participarán Cecilio Álamo González, catedrático emérito de Farmacología de la Universidad de Alcalá y Adolfo Alcoba Luque, especialista en terapia cognitivo-conductual para el insomnio y miembro de la Alianza por el Sueño.

También Ada María González González, profesora de Fisioterapia de la UEMC; y Beatriz Vielba Dueñas, médica de Atención Primaria y experta en salud mental.

La sesión estará moderada por Alicia Fernández Parra, coordinadora académica del Grado en Psicología y del Máster en Psicología General Sanitaria de la UEMC.

El curso concluirá con la mesa redonda 'Microhábitos saludables para dormir mejor', dedicada al papel de la nutrición, el ejercicio físico, la terapia ocupacional y la farmacología en la mejora del sueño y el bienestar general.

Participarán Alba Abia Heras, coordinadora académica del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la UEMC y Sandra Antón San Atanasio, profesora experta en entrenamiento personal y actividad física.

También Olga Isabel Fernández Rodríguez, coordinadora del Grado en Terapia Ocupacional de la UEMC; junto a Cecilio Álamo González y Beatriz Vielba Dueñas. La mesa estará moderada por David Cortejoso Mozo, presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León.

Con este Curso de Verano, la Universidad Europea Miguel de Cervantes refuerza su compromiso con la divulgación científica y la transferencia de conocimiento en uno de los grandes retos de salud pública del siglo XXI: el sueño, la salud mental y el bienestar.

El insomnio y los trastornos del sueño afectan a millones de personas y se han convertido en un importante desafío sanitario por sus consecuencias sobre la salud cardiovascular, metabólica, emocional y cognitiva de la población.