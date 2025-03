La revolucionaria vuelta del modelo EGB que defiende Ayuso y que ya funciona en CyL: "Son todo ventajas"

El modelo de la Educación General Básica (EGB), que rigió la educación en España entre 1970 y 1990, ha vuelto a estar de actualidad a raíz de la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de reimplantarlo como método para combatir el abandono escolar y las bandas juveniles.

Aquel sistema educativo fue instaurado por la Ley General de Educación de 1970, en los últimos años franquismo, y fue sustituido progresivamente por el actual tras la aprobación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo de España (LOGSE) en 1990, durante el Gobierno de Felipe González.

En aquel modelo, los alumnos estudiaban hasta 8º de EGB, el equivalente al actual 2º de la ESO, en los colegios y, posteriormente, pasaban al instituto con 14 años, ya fuese a estudiar el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) o Formación Profesional.

Los adolescentes también tenían la posibilidad de empezar a trabajar a esa edad ya que la escolarización solo era obligatoria hasta los 14 años, frente a los 16 actuales, una cuestión que, en la actualidad, no se encuentra en discusión.

El cambio que pretende introducir Ayuso en la Comunidad de Madrid se basa en que los alumnos puedan cursar 1º y 2º de la ESO en los colegios y vayan al instituto con 14 años ya que, a su juicio, este modelo contribuiría a combatir el absentismo y el abandono escolar y que los adolescentes caigan en bandas juveniles o en las drogas.

Una modificación que se aplicará a partir del próximo curso en 52 colegios públicos de la Comunidad de Madrid que comenzarán a implantar esta modalidad el próximo curso 2025-2026. Se trata de un modelo novedoso pero que ya funciona en algunos casos excepcionales en el mundo rural en Castilla y León.

10 centros en Castilla y León

En la actualidad, los colegios de 10 localidades de Castilla y León imparten los dos primeros cursos de la ESO al no existir un instituto cercano en la comarca donde puedan desplazarse sus alumnos.

Estos centros se reparten entre el municipio abulense de Madrigal de las Altas Torres, los leoneses de Toral de los Vados y Vega de Espinareda, el municipio segoviano de Cantimpalos, el soriano de Berlanga de Duero, los vallisoletanos de Carpio y Mayorga y los zamoranos de Tábara y Santibáñez de Vidriales.

A ellos, se sumarían los Centros Rurales Agrupados (CRA) de Riaño, en la provincia de León, y de Riaza, en la provincia de Segovia, que por las dificultades orográficas de la zona, en el primer caso, y por el número de alumnos, en el segundo, cuentan con una sección de la ESO para impartir clases de Primer y Segundo de Secundaria.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se ha puesto en contacto con tres padres de alumnos que estudian los dos primeros cursos de la ESO en tres municipios de tres provincias diferentes de la Comunidad y que coinciden en señalar que el modelo EGB es "positivo a todos los niveles" y que "son todo ventajas".

"La experiencia es muy positiva"

Maxi Lorenzo, padre de una alumna que cursa 2º de la ESO en el Colegio Rural Agrupado del municipio zamorano de Tábara, asegura a EL ESPAÑOL de Castilla y León que "la experiencia es muy positiva" y considera que 12 años es "una edad muy temprana" para ir al instituto.

"Con 12 años, irse fuera del entorno en el que están a una residencia fuera del entorno familiar a mi me parece una edad muy temprana. Después nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos cosas que pasan en críos y crías", comenta.

Alumnas de la ESO en el CRA del municipio zamorano de Tábara

Este padre asegura que "si pierdes la tutela a esa edad, pierdes el contacto cinco días a la semana, en los que te roban a tu hijo del entorno familiar, y algo empieza a fallar". Y defiende que se impartan 1º y 2º de la ESO en los colegios.

"Tanto educativamente como socialmente es positivo, lo tengo clarísimo, y seguiré luchando para que se mantenga. Ya la he dicho a la directora que, aunque mi hija se vaya este año de aquí, puede contar conmigo para lo que necesite", señala.

Lorenzo asegura que desde la Dirección Provincial de Educación de Zamora les intentan convencer "cada año" de que están mejor en el instituto y de que "aprenden más".

"Yo no puedo discutir si van a estar mejor o si aprenden más o menos, pero no quiero que me quiten un servicio básico, que es la educación, de una zona rural", afirma. Y señala que, cada año, la Dirección Provincial les hace firmar un documento en el que se responsabilizan de que la educación que reciben sus hijos "no es la adecuada".

"Nos mandan un documento en el que debemos consentir que la educación que reciben no es la adecuada y que nos hacemos responsables los padres. Yo me he negado sistemáticamente a firmar el documento y a entregarlo", asegura, recordando que la tutela de los hijos "es de los padres hasta los 18 años".

Este progenitor pide que se dote de "más medios" al CRA de Tábara y denuncia que obligarle a llevar a su hija a un instituto en Zamora supondría que se la "robasen" cinco días a la semana.

Un cartel en la entrada del CRA de Tábara

"Están como locos por quitarlo y hacen lo que sea necesario. Hay gastos superfluos mucho peores que querer quitar la educación a las zonas rurales", asegura. Y recuerda que la educación de los hijos hoy en día "es complicadísima" pero que si les sacan del entorno "más pequeños y más vulnerables" se hace "más difícil todavía".

"Me parece acertadísimo"

Iván es el padre de una alumna que cursa 1º de la ESO en el CEIP San Francisco del municipio vallisoletano de Mayorga de Campos y considera "acertadísimo" que este modelo se mantenga.

"Si mi hija tuviera que ir a un instituto hay varios factores que influirían en ella negativamente. Lo primero es que rompen con el centro escolar en el que lleva desde los 3 años, en un momento en el que es preadolescente pero está en proceso de maduración, es una niña", comenta.

Este padre recuerda que, al ir al instituto, "pasaría a integrarse con chavales de hasta 18 o 19 años, y de tener un tutor como tiene en el colegio a tener 10 o 12 y eso para ella sería un cambio radical y la influiría muchísimo negativamente".

"Otra cosa es en 3º de la ESO que ya tienen 14 o 15 años y son ya chicos y chicas, hay que recordar que las redes sociales no se pueden tener con menos de 14 años", afirma.

Iván hace hincapié en que si los alumnos se mantienen en el entorno en el que han estado desde pequeños eso "mejora la convivencia, están más protegidos y evitan el mundo de las drogas, de las bandas juveniles y de los abusos sexuales". "Todo eso genera un absentismo y un abandono escolar", lamenta.

El patio del CRA de Tábara

Además, asegura que el hecho de que los alumnos de 1º y 2º de la ESO se queden en el pueblo "mejora su rendimiento". "Duermen una hora más, entran a las 9:30 en vez de a las 8:30, que tendrían que coger el autobús a las 7:30, y todo eso viene bien a los padres para la conciliación familiar", añade.

Con todo, este padre demanda al Ministerio de Educación que conceda "una dotación económica suficiente" para que estos colegios estén "bien dotados" y cuenten con instalaciones como laboratorios, necesarios en los cursos de la ESO. "Pero me parece acertadísimo que se mantenga", insiste.

Iván considera que "no puede ser que de Mayorga de repente los niños se marchen a los institutos en 1º y 2º". "Si no miramos por estos pueblos y por que estas estructuras se mantengan y se fortalezcan pues ya me contarás. La dirección del centro es consciente de lo importante es que se mantengan estos dos cursos", zanja.

"La experiencia es buena"

Juan Carlos es el padre de un alumno que cursa 2º de la ESO en el CEIP María Luisa Ucieda Gavilanes del municipio leonés de Toral de los Vados y coincide con los otros dos padres en que la experiencia de que sus hijos cursen los dos primeros cursos de la ESO en el colegio es "buena".

"La inquietud de todos los padres es la madurez de los niños y a todos, en general, nos parece que con 12 años son muy inmaduros para ir a un instituto. Aunque cada uno esté en su aula están mezclados con adolescentes ya muy entrados en edad", asegura.

Este padre señala que manteniéndose en el pueblo durante dos cursos más, tras finalizar Primaria, los niños "están más en su entorno". "Ellos son los mayores y no se ven influenciados por adolescentes mucho mayores que ellos. Los niños van con muy poca madurez al instituto", añade.

El CEIP San Francisco en el municipio vallisoletano de Mayorga de Campos

Juan Carlos apunta que si se mantienen dos cursos más en "su colegio de toda la vida" los alumnos "no tienen esas influencias con 12 años y las tienen, con más madurez, con 14 o 15 años".

"Con esa edad pueden discriminar más lo que está bien o mal o lo que deben o no deben hacer pero con 12 años son muy vulnerables y muy influenciables", señala, y asegura que los padres no han percibido que los alumnos tengan "ningún problema" académico a la hora de incorporarse después al instituto a los 14 años.

Unas valoraciones muy positivas de un modelo que la presidenta de la Comunidad de Madrid pretende implantar en 52 colegios de esa región el próximo curso y que ya funciona con éxito en 10 centros de Castilla y León y con grandes beneficios, a juicio de los padres, para los alumnos de 1º y 2º de la ESO.