Graduado en Historia del Arte con 81 años: “Tenía claro que no me iba a poner a ver obras”

A los 81 años, después de toda una vida de trabajo y de esfuerzo, lo más natural es que los jubilados se dediquen a jugar a la petanca o ver obras. Ángel tenía claro que lo segundo no lo iba a hacer. Toda una vida dedicada a la ingeniería de obras le había dejado ya saciado de contemplar a obreros y grúas. Lamentablemente, el fallecimiento hace diez años de su mujer, le hizo preguntarse ¿qué voy a hacer con mi vida ahora? Y ese sentido de la vida lo encontró los estudios.

Con ocho décadas a sus espaldas, este leonés se acaba de graduar en Historia del Arte en la Universidad de León, “No tengo mérito, soy uno más, pero con 81 años”, comenta con humildad a El Español Noticias de Castilla y León. Santamarta, natural de León aunque su familia procede del municipio de Villamoratiel de las Matas, inició el Grado en Historia del Arte en 2014 y desde entonces ha sido constante en su asistencia a clase, solo suspendida una temporada por motivos de salud.

El pasado viernes 3 de marzo, la Facultad de Filosofía y Letras acogió la lectura y defensa de uno más de los Trabajos Fin de Grado que se celebran en este centro y resto de escuelas y facultades de la Universidad de León (ULE). Sin embargo, en esa ocasión merecía un mayor reconocimiento y atención al tratarse de Ángel. Y es que reconoce que “no quería un título”, solo conocimientos. Pero ha decidido sacarse el TFG ante la insistencia de todos los profesores y de su familia. La ‘Arquitectura renacentista en la Catedral de León’, donde analiza los promotores, arquitectos y circunstancias que transformaron el templo leonés durante el siglo XVI, fue su tema elegido y fue defendido con mucho éxito.

Las que más se han mostrado orgullosas de este logro son sus nietas. A sus 14 y 16 años ven en su abuelo todo un ejemplo, aunque él matiza que no pretende dar lecciones a nadie. “Ellas que hagan lo que quieran”, ahora bien, sí anima a estudiar a todas las personas de su edad. “Los años no tienen que ser un impedimento para las ganas de aprender”, apunta,

Apostó por Historia del Arte porque era algo que le atraía, y prefería una rama de Humanidades que de Ciencias, ya que al ser ingeniero ya lo había estudiado allá por 1968. Precisamente, Santamarta destaca el “cambio radical” que se ha vivido en los estudios durante este tiempo. “Me he tenido que adaptar a la fuerza a las nuevas tecnologías, aunque no soy muy partidario es cierto que son esenciales”, comenta. Y no, “de momento” no ha pensado en estudiar otra carrera, pero “paso a paso”.

Su profesor: "Es un ejemplo de superación"

El leonés agradece “el ánimo” y el “cariño” mostrado por los profesores de la ULE. En este caso, hablamos también con el profesor y tutor del TFG, Joaquín García Nistal, que asegura que “no solo ha demostrado desarrollar las competencias propias del título, sino también, y especialmente, porque Ángel se ha convertido en un ejemplo de superación y un referente para su generación y otras más jóvenes con las que ha compartido los últimos años su entusiasmo por el Arte”.

“Es un alumno que con su edad ha tenido que hacer todo un cambio generacional. Al principio le costó, pero al final se ha convertido gracias a su perseverancia, constancia y espíritu de sacrificio en todo un alumno aventajado”, argumenta. Para finalizar, García Nistal cree que lo fácil para muchos estudiantes, mayores y jóvenes, lo “fácil es bajar los brazos”, pero en este caso, “lo ha convertido en su reto personal”.

