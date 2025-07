Antonio Colinas: "La escritura está pasando por una prueba. Hay que salir de esta lucha entre pantallas y papel"

Las letras. Esos pequeños caracteres en los que miles de personas se sumergen cada mañana leyendo un libro, o cada noche escribiendo unas líneas. En esas donde habitan las mejores historias, el amor, desamor, la vida, la ilusión. Donde la magia no tiene límite y cada uno recrea una realidad distinta en su mente.

Ahí, justo ahí, se encuentra Antonio Colinas (1946). Poeta, narrador, traductor y ensayista que con su conjunto de libros alcanza ya el centenar en primera edición.

Con obras como 'Obra poética completa', destaca también 'El sentido primero de la palabra poética', 'Nuestra poesía en el tiempo', 'Sobre María Zambrano', 'Memorias del estanque', o 'En los prados sembrados de ojos'.

Entre otros reconocimientos ha obtenido el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio Nacional de Literatura, y en Italia el Premio Dante Alighieri, que recibió en 2019.

Asimismo, preside el Premio Ciudad de Salamanca de Poesía y es Hijo Adoptivo de la Ciudad de Salamanca desde el año 2011.

El poeta leónes Antonio Colinas en su casa de La Bañeza (León), con un óleo de Ramón Pérez Carrió al fondo Rubén Cacho / ICAL

Pregunta.- ¿Cómo influyó su lugar de nacimiento, La Bañeza (León), en su poesía y en su trayectoria personal?

Respuesta.- En La Bañeza están mis orígenes y muy cerca de La Bañeza, en el Valle de Vidriades, pasaba también los veranos. Allí hay dos campamentos romanos y una serie de huellas arqueológicas que, a través de las leyendas y de los relatos orales, pues influyeron, sí, mucho en mi obra.

Sobre todo yo he dedicado los cuentos, las narraciones cortas a ese mundo de los orígenes, pero también la poesía. Un libro como 'Preludios a una noche total' es ese libro, precisamente de esas Riberas de mi infancia.

P.- Ha vivido en La Bañeza, Milán, Ibiza y Salamanca. ¿Qué lugar siente más suyo y cómo ha influido cada uno en su obra?

R.- Mis raíces están en el territorio ese que he nombrado de León, pero yo siempre he procurado proyectar esas raíces hasta el punto de universalizarlas. Muy joven, a los 16 años, tuve que vivir en Córdoba, salí de La Bañeza porque allí no había un instituto. En Córdoba escribí mi primer poema a los 16 años.

El poeta leonés Antonio Colinas, XXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, desgrana su antología poética 'Lumbres' David Arranz / ICAL

Y fruto de esa estancia en Italia ha sido el libro que en este año celebramos los 50 años de vida, 'Sepulcro en Tarquinia'. Y, por tanto, esa última etapa presente en Salamanca, que ha supuesto un regreso a mi comunidad, a los orígenes, pero vistos con otra mirada.

Han muerto los seres queridos, había que restaurar la casa familiar, en fin, ha sido una prueba, pero ha sido también una apuesta por nuestra tierra.

P.- ¿Por qué considera que “la poesía es sanadora”?

R.- La poesía, como las otras artes en general, la pintura y la música, sobre todo, está probado por la psicología. De tal manera que el escuchar una melodía, el pintar un cuadro, el dibujar, el escribir, está probado ya que sana.

Yo digo, además, que sana y salva, en el sentido de que nos ayuda, para mí la poesía y la vida, la escritura y la vida van unidas. Entonces, bajo ese punto de vista, pues escribiendo también nos cooperamos a conocernos.

P.- ¿Cómo ve el estado de la literatura actualmente en España?

R.- La poesía, y por extensión la escritura está pasando por una prueba, que es la de una especie de combate con la imagen o las pantallas.

Los medios tecnológicos que, naturalmente, como todos los medios, la televisión, la radio, todos los medios modernos, hay que utilizarlos en su justa medida, porque si no, pasan a ocupar un lugar que, sobre todo en la formación de los más, de los niños y de los jóvenes, pues al parecer está siendo preocupante ya.

Por tanto, el libro físico, el libro en papel, no va a pasar. El libro físico lo tenemos desde el origen de los tiempos, y llevar un libro entre las manos, abrirlo, incluso leerlo, acariciarlo, eso no va a pasar nunca.

Así que, nada en exceso, como decían los antiguos, y aceptar lo bueno de las nuevas formas tecnológicas, pero, en fin, no caer en desviaciones o, por supuesto, hay que salir adelante de esta lucha entre pantallas y papel.

P.- ¿Qué reflexión propone Colinas sobre la relación entre la poesía y la vida cotidiana?

R.- Hay un consejo que le doy a los jóvenes y a las personas que comienzan a escribir, y es que, de entrada, deben diferenciar lo que es la creación literaria de lo que es el mundo literario.

Quiero decir, para centrarse en la escritura, la creación literaria eres tú en la soledad de tu cuarto, frente al cuaderno en blanco o frente a la pantalla del escritorio en blanco, y diciendo lo que quieres decir, expresándote. Echando fuera lo que llevas muy dentro.

Por el contrario, el mundo literario, pues, ya son los aspectos relacionados con la escritura, pero que son también importantes. Entonces está el mundo editorial, están los premios, están los reconocimientos, está el mundillo literario, que a veces, pues, por él asoma las regresiones, las tensiones.

Hay personas que ven el mundo literario como una especie de guerrilla entre unos y otros, y esto está muy alejado de ese momento primero, de la soledad de tu cuarto, en el cual, ante todo, nos expresamos.

Una vez que te expresas, cada autor o cada persona lleva dentro una voz, una voz, y hay que ser fiel, ser fiel a esa voz con todas las consecuencias.

P.- ¿En qué proyectos o publicaciones se encuentra sumergido actualmente?

R.- Se ha creado una colección de ciudades Patrimonio de la Humanidad, de las 15 ciudades creo que son Patrimonio de la Humanidad. A mí me encargaron el libro de Ibiza y lo presentamos el martes. Se titula 'Ibiza, arquitectura de la luz'.

Hemos presentado también en la Universidad de Salamanca un libro en colaboración con el escritor y poeta Juan Antonio González Iglesias, que ha sido el último premio de las letras de Castilla y León. Se titula 'La ciudad y el mundo'. Un libro con dos obras y con dos autores.

Y volviendo un poco a lo que decía antes, pues ese septiembre tendremos la edición conmemorativa de 'Sepulcro en Tarquinia', que es el libro mío más conocido, que más aman los lectores. Aunque a mí por llevar un poco la contraria, suelo citar a otros.