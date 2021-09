'Comuneros', una ópera del siglo XXI que rinde tributo al Renacimiento

Para explicar los pormenores artísticos de la obra intervino su autor, Igor Escudero, quien, en primer lugar, agradeció “el hecho insólito” de que, hoy en día, se encargue una ópera para una celebración así. “Me parece una apuesta muy innovadora, poco habitual y muy de agradecer”, comentó. Sobre la obra, el autor explicó que tiene carácter divulgativo, está apoyada en fuentes de la época, y persigue el objetivo de transmitir las cuestiones esenciales del movimiento. “Hay números musicales, coros y un cuerpo de baile, y todo eso hace que sea un espectáculo diseñado para el entretenimiento”. En la hora y cuarto de duración que contempla el show, sin posibilidad de hacer descansos por la pandemia, el autor utiliza elemento “rigurosos” con ausencia de “cosas anacrónicas” para explicar lo sucedido.

El primer acto está dedicado a los precedentes y se articule en torno a la figura del cardenal C. “No era un rey, sino un regente, y tuvo que hacer equilibrios en momentos de inestabilidad política”, recordó. El segundo acto refleja el viaje a Tordesillas para conseguir el apoyo de Juana, que está aislada y no sabe lo que pasa. “Pasa por todos los estadios emocionales. Le tienen que explicar todo lo que ha pasado, así que el público recibe la información. Al final, decide no apoyar la revuelta y sale de escena”. Finalmente, el tercer acto cuenta el conflicto armado. “Nos centramos en la derrota que sufren los comuneros en Villalar. Rescatamos las actas del juicio sumarísimo con frases que se atribuyen a ellos y la ejecución de los tres cabecillas”, adelantó.

Sobre este instante, Escudero reconoció que no tuvo que modificar apenas nada de las actas, por su fuerza dramática. “Por ejemplo, Juan Bravo dice que él quiere morir el primero porque no puede ver a Padilla, que era un líder, subir al cadalso. Es un momento muy épico. También, cuando un montón de procuradores van a recibir a Juana, que ha sido maltratada, y se produce una situación terrible. Encierra un gran dramatismo”, valoró.

La obra se compone de 12 personajes, con siete solistas y otros papeles menores interpretados por el coro y cuanta con la OSCyL. En total, son unos 90 artistas, aunque el equipo se redujo “al máximo” a causa de la pandemia. “La música busca ambientar la época con armonías que recuerdan al Renacimiento y también hay Romanticismo, como corresponde al siglo XIX”, comentó el autor, quien reveló, finalmente, que el montaje está pensado para una gira con “decorados que se puedan montar y desmontar en un día”, para hacer factible el recorrido por las nueve provincias.