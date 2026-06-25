José Antonio Maldonado, experto meteorólogo, avisa de un giro radical del tiempo para el fin de semana

Castilla y León empieza a despedir un episodio de altísimas temperaturas que ha dejado registros sin precedentes en la Comunidad desde el pasado fin de semana.

Los termómetros, que venían marcando valores muy superiores a las normales para la época del año en amplias zonas del país, han llegado a pulverizar récords.

Tanto de máximas como de mínimas y en estaciones climatológicas que no tenían parangón en las series históricas iniciadas a nivel nacional en 1961, e incluso desde que existen datos en algunos observatorios particulares.

Sin embargo, el panorama meteorológico cambia de forma radical en las próximas horas debido a la irrupción de aire frío en altura.

Según la previsión realizada por el reconocido José Antonio Maldonado, director de Meteorología de Meteored España, esta inestabilidad ha obligado a activar los avisos oficiales por lluvias y tormentas en todo el norte de Castilla y León y el entorno de la Cordillera Cantábrica, descartándose en cualquier caso alertas de nivel rojo.

Las próximas horas vendrán marcadas por la aparición de chubascos tormentosos que se prevén localmente intensos en el límite norte de la Comunidad, la Cordillera Cantábrica y la zona del Alto Ebro.

El factor más significativo de este cambio de tendencia será un descenso casi generalizado y acusado de las temperaturas, un bajón térmico especialmente sensible en las regiones del interior de la Península que permite al experto certificar que la asfixiante ola de calor ya ha tocado a su fin.

De cara a la jornada del viernes, se consolidará este descenso generalizado de las temperaturas mínimas, lo que otorgará un respiro nocturno a Castilla y León.

Las máximas iniciarán un ligero repunte en el interior peninsular bajo el predominio de vientos de componente suroeste en toda la vertiente atlántica.

El análisis de Maldonado para el último fin de semana de junio caracteriza las jornadas por una marcada dualidad climática, combinando un nuevo aumento de las temperaturas con el regreso de los fenómenos tormentosos vespertinos.

Durante el sábado, los valores termométricos volverán a subir de forma generalizada en la meseta, aunque sin llegar a alcanzar el orden de los extremos padecidos en los días previos.

No obstante, el calentamiento diurno provocará por la tarde la formación de un arco tormentoso en las zonas montañosas del norte peninsular que dejará aguaceros localmente intensos en las zonas de sierra, mientras que predominarán los cielos despejados en las demás provincias de la región.

El domingo, la atmósfera ganará estabilidad y se mantendrán los cielos limpios en la mayor parte de la comunidad, quedando los núcleos nubosos y los chubascos tormentosos más intensos acotados al extremo norte peninsular y a las comunidades vecinas del noreste.