Mueren dos mujeres ahogadas al intentar rescatar a un niño en la presa palentina de Baños de Cerrato

Dos mujeres han fallecido este domingo en la presa de Baños de Cerrato, en Venta de Baños (Palencia), tras rescatar a un niño que se estaba ahogando, según han confirmado los servicios de emergencias que han acudido al lugar.



Según ha comunicado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, sobre las 18.30 horas de la tarde han recibido una llamada en la que se indicaba que un menor se estaba ahogando y que al menos una persona adulta había acudido en su socorro pero que no podía llevar al niño a la orilla.



Posteriormente, durante el seguimiento del incidente, la persona que alertó a los servicios de emergencia informó de que el niño había sido rescatado pero dos mujeres adultas habían fallecido.

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