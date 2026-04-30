Mañueco desea "mucho acierto y éxitos" a Azcón como presidente de Aragón: "Cuentas con todo mi apoyo"

Mañueco y Azcón en el acto de toma de posesión en Zaragoza

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido hoy al acto de toma de posesión del presidente de Aragón, Jorge Azcón, celebrado este jueves en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza.

Mañueco ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha trasladado a Azcón que cuenta “con todo mi apoyo y con la colaboración” de la Junta de Castilla y León “para seguir trabajando juntos por el futuro de nuestras Comunidades".

“¡Mucho acierto y éxitos en esta nueva etapa!”, le deseaba Mañueco en X, tras acudir a su toma de posesión como presidente de Aragón.

Y es que la reciente reelección de Jorge Azcón en Aragón, gracias a la alianza entre el Partido Popular y Vox, ha marcado la hoja de ruta para la política en Castilla y León.

Mañueco encara ahora la fase decisiva de las negociaciones para asegurar su tercer mandato al frente de la Junta.

Según establece el Reglamento de las Cortes, el presidente de las Cortes tiene como fecha límite el próximo 7 de mayo para formalizar la propuesta de un candidato a la investidura.

Para ello, deberá concluir previamente la ronda de consultas con los grupos con presencia parlamentaria.

El entendimiento entre PP y Vox en Castilla y León ya tuvo su primer hito el pasado 14 de abril con la constitución de la Mesa de las Cortes: el popular Francisco Vázquez logró la Presidencia y Carlos Menéndez (Vox) la vicepresidencia primera.

Ahora, ambos partidos ultiman los detalles de un Ejecutivo que busca estabilidad para el que sería el tercer mandato de Fernández Mañueco al frente de la Junta.