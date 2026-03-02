Últimos días para solicitar el voto por correo para el 15-M: hasta cuándo, dónde y documentación necesaria

Castilla y León encara la recta final para las elecciones autonómicas del 15 de marzo con un aviso importante para los electores: este jueves 5 de marzo termina el plazo para solicitar el voto por correo.

Los ciudadanos interesados en votar por correo deben obtener su certificado de inscripción en el censo, un trámite que puede realizarse de forma presencial en cualquier oficina de Correos o mediante su plataforma digital con firma electrónica.

Tras la solicitud, los votantes tendrán de plazo hasta el 11 de marzo para depositar su papeleta y completar así un proceso que, una vez iniciado, invalida la posibilidad de votar presencialmente en la urna el domingo electoral.

Solicitud de voto por correo telemática

Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos (www.correos.es), sin tener que acudir en persona a una oficina postal.

En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, y se aceptan como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

Solicitud de voto en oficinas

Por su parte, la solicitud de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad –acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición.Y

Tal y como informa Correos, en este caso puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, se ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual. Para ello, el elector tan solo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y elegir el día y la hora que más le convengan.

Correos entrega las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Castilla y León, quienes están enviando a los solicitantes, desde el 23 febrero, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

Además, Correos ha recordado a las personas que soliciten el voto por correo que esa documentación la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual.

Eso sí, una vez presentada la solicitud vía web o presencial,si es aceptada por la Oficina del Censo Electoral, no se podrá votar en la mesa electoral el día de las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León.

Asimismo, el plazo de depósito del voto por correo finalizará el 11 de marzo de 2026.