Máxima alerta por riesgo de desbordamientos: aviso rojo en 12 ríos de Castilla y León

La borrasca Leonardo, que está dejando intensas lluvias y ríos desbordados en Castilla y León, ha obligado a la Confederación Hidrográfica del Duero a activar este viernes 54 avisos hidrológicos, 12 de ellos en nivel rojo, 13 en naranja y 29 en amarillo.

En concreto, los ríos con más riesgo de desbordamientos en nivel rojo se encuentran en el río Castrón, a su paso por Villaveza de Valverde (Zamora), el Cea en Sahagún (León); el Duero, en Navapalos (Soria); en el Duratón, en la salida del embalse de las Vencías, en Segovia; el río Huebra a su paso por Puente Resbala y por Saucelle-Huebra, en la provincia de Salamanca; el Órbigo, en Cebrones del Río (León) y a su paso por Manganeses (Zamora); el Támega, en Rabal (Orense); el Tormes, en Ledesma (Salamanca); el Ucero, en Osma (Soria) y el Valdabia, a la altura de Abia de las Torres (Palencia).

Por su parte, los avisos naranjas están afectando al río Arlanza, en Covarrubias y Lerma (Burgos); el Carrión en Celada y Villoldo (Palencia); el Cea, en Valderas (León); el Duero, en Saucelle (Salamanca); el Omaña, en Las Omañas (León); Órbigo, en Santa Cristina (Zamora); el Pisuerga, en Cordovilla (Palencia); el Tera, en Mózar de Valverde (Zamora) y a su paso por Tera de Tardesillas (Soria); y el río Tuerto a la altura de San Félix de la Vega (León).

Ante este temporal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que había mantenido una conversación con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, además de los presidentes autonómicos de Andalucía y Extremadura, y pidió precaución a la población y que se sigan las indicaciones de los servicios de emergencia.

“En estos momentos la coordinación y colaboración entre todas las instituciones es fundamental para garantizar la seguridad de la población. Estamos muy pendientes de la evolución de la situación y de la crecida de los ríos y arroyos”, escribió el presidente del Gobierno ayer en X.