El temporal se recrudece en Castilla y León: ocho provincias en alerta por intensas nevadas

El invierno se recrudece en Castilla y León. La última actualización de la Delegación del Gobierno confirma que el temporal de nieve se extiende por gran parte de la Comunidad, afectando ya a siete provincias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos que varían desde el nivel amarillo al naranja, advirtiendo de que las acumulaciones de nieve pueden dificultar seriamente el transporte por carretera y las actividades al aire libre.

La situación actual se distribuye de la siguiente manera según el mapa de riesgos:

Ávila: Se sitúa en el centro de la atención debido a su elevada altitud media. Los avisos afectan especialmente al Sistema Central y a la zona de la Meseta en Ávila. Se esperan acumulaciones significativas en la capital y en los puertos de montaña que conectan con la Comunidad de Madrid.

León y Palencia: Las zonas de la Cordillera Cantábrica presentan los niveles de riesgo más elevados. La nieve acumulada en las cumbres y puertos de montaña exige el uso obligatorio de cadenas en numerosos puntos.

Valladolid: La provincia vallisoletana se suma a la alerta, especialmente en la zona de la Meseta. Aunque las cotas son más bajas, la previsión de nevadas podría afectar a la capital y a las principales autovías que cruzan la provincia, como la A-6 y la A-62.

Burgos: La alerta es generalizada, afectando tanto a la Meseta como a los sistemas montañosos del norte y el este. Se presta especial atención al paso de Despeñaperros y otras zonas de gran altitud.

Zamora: La comarca de Sanabria continúa bajo aviso amarillo, con nevadas persistentes que están dejando espesores considerables en las zonas rurales.

Segovia y Soria: Ambas provincias sufren el impacto del temporal en sus respectivos sistemas montañosos (Sistema Central e Ibérico). La combinación de frío intenso y viento está complicando las labores de limpieza de las calzadas.