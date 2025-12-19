CSIF se reivindica como "dique de contención" de los servicios públicos y pone deberes al próximo Gobierno de CyL

El sindicato CSIF Castilla y León ha realizado su tradicional balance de fin de año en un desayuno informativo donde ha expuesto sus principales logros y reivindicaciones tras un ejercicio marcado por las movilizaciones y la consecución de acuerdos de gran relevancia.

Su presidente, Benjamín Crespo, ha asegurado que el sindicato se ha consolidado como el "dique de contención" en la defensa de los servicios públicos que reciben los ciudadanos en la Comunidad.

Tras un inicio de año convulso, el sindicato cierra el 2025 con una sensación de "satisfacción" gracias a los avances logrados tanto en el ámbito nacional como en el autonómico. El líder sindical ha destacado que, en un contexto de incertidumbre económica y política, CSIF ha logrado salvar la congelación salarial que amenazaba a los empleados públicos.

Uno de los puntos clave del balance ha sido el reciente acuerdo con el Gobierno de España, que supondrá un incremento salarial acumulado que superará el 11% en las nóminas de todos los empleados públicos del país.

En el caso concreto de la Administración autonómica de Castilla y León, los trabajadores percibirán este mismo mes de enero una subida del 4%, a la que se sumará el abono de los atrasos correspondientes desde principios de 2025.

Además del aspecto retributivo, CSIF ha puesto en valor la recuperación de las 35 horas para el personal de la Administración General del Estado (AGE) y la puesta en marcha definitiva del acuerdo de teletrabajo, demandas que el sindicato considera fundamentales para la modernización de la gestión pública.

Ante la proximidad de las elecciones autonómicas, CSIF ha anunciado que estará "vigilante" para que los programas electorales de los partidos reflejen sus reivindicaciones.

Entre los retos pendientes para el próximo Gobierno de la Junta, han señalado la modernización de la Ley de Función Pública, que data de 2005, y el impulso de la enfermería escolar en los 1.800 centros educativos de la comunidad, una iniciativa para la que el sindicato sigue recabando firmas a través de una Iniciativa Legislativa Popular.

Avances en Educación y Sanidad

En el ámbito sectorial, el sindicato ha destacado los acuerdos alcanzados con la Consejería de Educación, tales como la subida en la cuantía del cuarto y quinto sexenio para los profesionales con mayor trayectoria, corrigiendo así "desigualdades" respecto a otros compañeros con acceso a la carrera profesional.

Asimismo, ha subrayado que se han conseguido mejoras en las compensaciones por itinerancia y en las direcciones de los Centros Rurales Agrupados (CRA), para así garantizar la calidad educativa en el entorno rural.

En cuanto a la Sanidad, CSIF celebra la aprobación de la Ley de puestos de difícil cobertura, que integra muchas de las sugerencias del sindicato.

No obstante, ha advertido que mantienen sus "líneas rojas" en la negociación del Estatuto Marco a nivel nacional, exigiendo la reclasificación de enfermería, técnicos superiores y técnicos en cuidados auxiliares (TCAE), así como la jubilación anticipada con coeficientes reductores y el fin de las guardias de 24 horas.

Críticas a la gestión de incendios

El tono más crítico de la comparecencia ha recaído en la gestión de los incendios forestales. El sindicato ha calificado de "fallido" el sistema actual y ha insistido en la necesidad de un operativo 100% público, rechazando las "improvisaciones" y los acuerdos del Diálogo Social que, a su juicio, han sido perjudiciales para Castilla y León.

CSIF ha reclamado además la aprobación urgente de la Ley de Agentes Medioambientales y la regulación de la figura del bombero forestal antes de que termine la legislatura.

Finalmente, la organización ha destacado su expansión en el sector privado, donde ya cuenta con casi 3.000 afiliados y presencia en más de 200 empresas de Castilla y León para defender los derechos "desde la independencia que nos caracteriza y con otro modo de hacer sindicalismo", como así ha señalado Benjamín Crespo.