Confirmado: esta es la baliza que Tráfico exigirá a todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026

La Dirección General de Tráfico ha recordado a los conductores que el próximo 1 de enero de 2026 entrará en vigor la obligatoriedad de llevar en el vehículo el dispositivo de preseñalización de balizas V-16 conectadas.

A partir de esa fecha, este sistema luminoso será el único medio legal para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada, sustituyendo definitivamente a los clásicos triángulos de emergencia.

Sin embargo, en el mercado existen balizas que no cumplen con los requisitos de conectividad obligatorios para 2026, por lo que el usuario debe verificar que en la tulipa del dispositivo figure el código de homologación del laboratorio correspondiente y seguir las indicaciones de la DGT que aquí exponemos.

Las marcas y modelos de las balizas que han superado el proceso de certificación en los laboratorios designados están publicadas en la web de la Dirección General de Tráfico, donde también podrás resolver todas las dudas sobre las balizas V-16: https://www.dgt.es/muevete-con-seguridad/tecnologia-e-innovacion-en-carretera/Dispositivos-de-presenalizacion-V16/

La Dirección General de Tráfico señala que el objetivo principal de este cambio normativo es aumentar la seguridad vial y reducir el riesgo de atropello, ya que permite señalizar la incidencia sin necesidad de que el conductor camine por la vía o el arcén.

La baliza debe guardarse en la guantera o en un lugar accesible del vehículo y, en caso de avería o accidente, basta con colocarla en la parte más alta posible del vehículo, preferiblemente en el techo.

Como explica la DGT, gracias a su base magnética, el haz luminoso se activa y hace que el coche sea visible a un kilómetro de distancia. Para aquellos vehículos con techos de cristal o carrocerías de aluminio, Tráfico recomienda utilizar modelos dotados de ventosas o fijar el dispositivo en el panel de la puerta del conductor.

Conectividad con la plataforma DGT 3.0

La gran novedad de estas balizas es su conectividad con la plataforma DGT 3.0. El dispositivo incorpora un chip GPS y una tarjeta SIM que, al encenderse, envía de forma automática la ubicación exacta del incidente a las autoridades de tráfico.

Cartel de la DGT

Esta información se transmite en tiempo real a los navegadores de otros vehículos, aplicaciones de movilidad y paneles de mensaje variable, advirtiendo al resto de conductores antes incluso de que lleguen a la zona del peligro. Tráfico subraya que este sistema no compromete la privacidad, ya que solo transmite la posición en el momento de la emergencia y no permite rastrear al usuario ni controlar su velocidad.

Respecto al coste de este servicio, aclara que las compañías telefónicas no cobrarán ninguna cuantía adicional a los particulares, puesto que la legislación exige que el precio de venta del dispositivo ya contemple una conectividad mínima de 12 años. Por tanto, no es necesario instalar ninguna aplicación en el teléfono móvil ni realizar configuraciones previas, ya que el equipo es totalmente autónomo.

Sin embargo, sí que aconsejan que los conductores controlen la fecha de caducidad del dispositivo y realicen un mantenimiento anual, comprobando el estado de las pilas o la batería para asegurar que la luz pueda funcionar al menos durante 30 minutos de forma continua.

No obstante, aunque el uso de la V-16 es obligatorio para turismos, camiones y autobuses, para las motocicletas sigue siendo una recomendación, debido a las evidentes ventajas de seguridad que aporta en situaciones de baja visibilidad.

También se recuerda que este dispositivo tiene una función estrictamente informativa para el tráfico y no sustituye la llamada a los servicios de emergencia. Por ello, en caso de accidente con heridos o necesidad de asistencia mecánica, los ocupantes del vehículo deberán seguir contactando con el 112 o con su servicio de grúa.

Pero además, siguiendo en todo momento el protocolo de seguridad de permanecer dentro del vehículo con el cinturón abrochado si las condiciones de la vía no permiten un abandono seguro del vehículo.