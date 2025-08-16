La Lotería Nacional reparte suerte y miles de euros en cuatro localidades de Castilla y León

Castilla y León ha recibido una buena noticia este sábado, 16 de agosto, en mitad de la ola de incendios que sufre la Comunidad.

Y es que una parte del primer premio de la Lotería Nacional se ha repartido en dos provincias de Castilla y León. Se trata de la localidad abulense de Mijares, en Ávila, con un boleto vendido en la Calle Mayor, 52.

Esta, precisamente, es una de las zonas afectadas por las llamas que este viernes se veía afectada por un incendio que subía a nivel 2 de peligrosidad, pero que pudo ser controlado y bajó a nivel 1.

Por otro lado, se ha vendido otro boleto en Ledesma, Salamanca, en la Avenida Bernardo Olivera, 34. Es un premio de 600.000 euros al número y el agraciado ha sido el 05.958.

Asimismo, Castilla y León también ha recibido parte del segundo premio. Concretamente, dos en Aranda de Duero, en la calle Las Boticas, 6; y en la Avenida de Burgos, 2. Así como en Ólvega, en Soria, en la Calle La Solana, 3.

Este premio es de 120.000 euros al número y el afortunado ha sido el 03.127.