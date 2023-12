Kundalini yoga: la ayuda para afrontar los desafíos de la vida, en Zamora

La tierra sobre la que caminamos, las plantas y animales que cambian constantemente la forma de las nubes en el cielo: todos los dones de la naturaleza tienen su propia energía radiante, y todo esto está en armonía cósmica. También tenemos esta energía llamada Kundalini. Debemos aprender a sentir esta energía, entonces todo el universo se abrirá para nosotros. Simplemente nos entenderemos a nosotros mismos a través de esta energía porque todo el conocimiento y la sabiduría inherentes a todos nosotros estarán disponibles. Para que esto suceda, debemos trabajar con nuestros cuerpos mental, emocional y físico que permitan que esta energía aumente.

¿Qué es el Kundalini Yoga?

Kundalini yoga es meditación silenciosa y acción pura. Este yoga es bueno para el cuerpo y la mente y te ayudará a afrontar los desafíos de la vida para darte nueva energía y crear nuevas fuerzas. Trabajar con esta energía es nueva tendencia en el mundo moderno, pero se basa en la experiencia de tradiciones centenarias. El yoga se ha convertido en una parte habitual de la vida diaria de millones de personas en todo el mundo. En todos los países y en todos los niveles de la sociedad, el yoga se utiliza como una forma de vivir la vida de forma individual, para enriquecerla y ampliarla. En este caso, yoga significa hatha yoga , una forma que, debido a su carácter más bien estático y ejecución tranquila, deja insatisfecha alguna necesidad de algunas personas. ¡Kundalini Yoga es una aventura que vale la pena! Especialmente cuando a muchas personas les resulta difícil encontrar un propósito, concentrarse e imaginar de manera significativa el concepto holístico de este yoga, que sigue siendo tan relevante hoy como lo era hace 2500 años.

¿Qué puede hacer el Kundalini yoga por nosotros?

No importa cuán misteriosa, esquiva y sublime sea Kunadalini, existe para ser utilizada. Es una fuerza que debería servir a la salud, las relaciones y el trabajo en la vida cotidiana,. Esta ea la luz divina, cuyo propósito es facilitar el camino en todo lo que hacemos. Une todas las partes en las que existimos y nos conecta con todos los seres vivos. Este es un pequeño ejemplo de lo que puede pasar tras la activación del Kundalini y qué efectos positivos puede tener:

- Luchando por un estilo de vida más saludable

- Aceptar la energía sexual y el poder que contiene

- Desarrollo del autocontrol

- La capacidad de convertir la tentación en acción positiva

- Resolviendo viejos problemas

- Una oportunidad para ser honesto

- Conciencia espiritual

- Enorme confianza en uno mismo

- Mayor conciencia de las necesidades corporales, por ejemplo en materia de sexualidad y nutrición

- Habilidades paranormales mejoradas

- Unión con lo Divino

Kundalini yoga para todos

Kundalini yoga es muy fácil de integrar en tu vida diaria. Puede ayudarle a romper con su ajetreada rutina diaria y encontrar tiempo para respirar. Sin embargo, También es posible tomar un descanso muy concentrado y centrado para relajarse y recuperar energías. Este yoga transforma la energía negativa en energía positiva . Esto te ayuda a encontrar la tranquilidad y a estar abierto a todo con la alegría de vivir. Este es un método eficaz y sencillo para entrenar el cuerpo y la mente.

No importa si eres joven o viejo, grande o pequeño, pesado o ligero, entrenado o no: cada uno puede ajustar fácilmente los ejercicios a su nivel y utilizarlos para fortalecer músculos específicos (por ejemplo músculos de la espalda) para apoyar la salud general (sistema inmunológico, pulmones, capacidad para respirar, etc.) y para mejorar la calidad de vida en general. De esta manera, podrá mantenerse en forma y activo todo el tiempo.

Concienciación sobre la salud, ejercicio y relajación

Los ejercicios de Kundalini yoga fortalecen los músculos, estimulan y aumentan su elasticidad y enderezan la columna. Garantizan que el sistema circulatorio y el sistema linfático puedan soportar mejor los órganos gracias al movimiento muscular constante. Los ejercicios se dirigen incluso a órganos específicos y pueden describirse como un masaje interno. El efecto del masaje es especialmente importante para el sistema endocrino de glándulas, linfa y venas.

También apoya el funcionamiento de los intestinos y otros órganos digestivos. Con la ayuda de ejercicios, los músculos y las articulaciones se limpian de depósitos. En Kunadalini yoga, a cada fase de esfuerzo físico le sigue una fase de descanso. La fase de relajación y tranquilidad tras el ejercicio sirve, entre otras cosas, para dar tiempo a los órganos excretores para procesar los desechos que se han introducido en la circulación.

La filosofía del Kundalini yoga se ocupa de la dignidad de la persona y la compañía en el camino hacia la autodeterminación personal. Esto debería ayudarle a dar un paso hacia la paz interior en su vida diaria, a menudo ocupada . Ayuda a interrumpir la vida diaria y pensamientos cotidianos. Al practicar la respiración consciente para fortalecer y estirar el diafragma, el cuerpo se abre a nuevas energias. Esto lo hace más resistente a las enfermedades y la presión. Aumenta el deseo de relajarse, provocando que se liberen los bloqueos internos y que la energía vital (prana) vuelva a fluir por el cuerpo.

Esto permite que la mente y alma forman una unidad , las fronteras desaparecen. Esto ayuda a deshacerse de las preocupaciones y el estrés, a relajarse y concentrarse por completo, a ser uno consigo mismo y con el mundo. Si la relajación se siente como un agradable paseo en el fluir del tiempo estamos en armonía con la vida y con nosotros mismos.

Liliya Jasdayal es profesora internacional de Kundalini yoga en Physical Gym, en Plaza del Mercado, 9. Zamora. Tfno: 633481567. Disponible clase de prueba. Abono mensual: 35 euros.

