Denuncian que Urbaser "se niega" a adelantar el turno de tarde para evitar las altas temperaturas

El comité de empresa de Urbaser denunció que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza urbana de la capital palentina "se niega" a adelantar la jornada a los trabajadores de tarde a fin de evitar su exposición a las elevadas temperaturas que se registran durante este verano en la ciudad, porque este personal lleva a cabo sus funciones en las horas de mayor exposición.

En un comunicado recogido por la Agencia Ical, detallaron que la empresa ha denegado a sus trabajadores empleados en el turno de tarde, salvo a los del área de jardines, adelantar el inicio de su jornada y poder realizarlo de 6 a 12 horas para evitar así los riesgos derivados del trabajo en situaciones de altas temperaturas en las horas centrales del día.

También plantearon a la adjudicataria de la limpieza viaria que se mantenga el horario de tarde para aquellos operarios y operarias que realizan su trabajo con maquinaria, "siempre que esta disponga de aire acondicionado y este funcione correctamente".

Señalaron que la respuesta por parte de la empresa ha sido que el cambio adoptado con los trabajadores de jardines, cumpliendo una orden dada desde Madrid, ha sido de "manera temporal mientras dura la ola de calor”, al explicar que su jornada finaliza a las 14 horas, que "es la hora más calurosa”.

Desde la representación sindical apuntaron que el horario del personal de tarde es de 15 a 17 horas, pero, a tenor de la respuesta dada por la empresa, parece que "en ese horario la temperatura es más soportable y llevadera que a las 14 horas". Además, criticaron que se argumenta que en ese horario se incluye la recogida de los peones, por lo que estima que "el trabajo efectivo se reduce a tan solo una hora", algo que "no es cierto", agregaron.

Por ello, defendieron que el tiempo efectivo de trabajo es mayor, "lo suficiente para que los operarios estén expuestos a elevadas temperaturas que pueden ser causa de un golpe de calor", como ha sucedido recientemente en este país con resultados fatales para los trabajadores.

Climatización

En lo referente a los empleados del turno de tarde que desarrollan su trabajo con maquinaria, cargaron contra las afirmaciones de Urbaser al asegurar que al hacerlo con vehículos climatizados no están expuestos a las altas temperatura, aunque recordaron que los depósitos de climatización "no están cargados y no funcionan".

"Es muy fácil hacer esta afirmación desde un despacho aclimatado correctamente, pero la realidad es que se están registrado las temperaturas más elevadas en más de tres décadas en esta provincia y el número de fallecidos por efectos directos o indirectos de las olas de calor se han multiplicado en relación a años anteriores", aseveraron desde el comité de empresa.

Ante esta actitud "inflexible" por parte de la empresa, requirieron al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia que, como entidad pública adjudicadora de este servicio, interceda y exija a la concesionaria que acepte la propuesta del comité a fin de no tener que lamentar accidentes graves e incluso mortales por exposición a elevadas temperaturas.

