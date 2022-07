Barcones pide a Mañueco que deje de "confundir" a la población porque no se van a suprimir paradas de autobús

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, instó hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a que dedique su tiempo y esfuerzo a hacer política “con mayúscula”, la que ayuda a vivir mejor, y deje de “confundir” y generar “inquietud” en la población con el mapa de transportes por carretera, porque reiteró: “No se van a suprimir servicios, no se van a suprimir paradas. Lo que queremos, es mejorar, lo que queremos es ampliar”.

Barcones, que presidió la Comisión de Asistencia a la Delegada en Tordesillas (Valladolid), indicó que como el presidente utiliza a su juicio este asunto como “caballo de batalla” recibirá la carta de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la que le aclara que se mantendrán los servicios y paradas en este proceso de “rediseño” del mapa concesional del transporte de viajeros regular por autobús.

“El Gobierno no va a suprimir ningún servicio de autobús, el Gobierno de España no va a suprimir ninguna parada, mucho menos en una comunidad de las características de Castilla y León”, repitió Virginia Barcones, quien explicó que se trabaja con las comunidades porque el objetivo es atender a “más personas y prestar mejores servicios en calidad y tiempo de llegada”, dijo. “Lo puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro”, apostilló.

Barcones insistió en que se está trabajando en un proceso de rediseño conjunto con las comunidades para atender a más personas, con mejores precios, con mejores servicios y tiempos de viaje más competitivos. Por ello, señaló que el Gobierno esperaba que la Junta trabajara con la lealtad institucional y la seriedad requerida, sobre todo, porque se está hablando, dijo, de temas que afectan de manera tan directa a la ciudadanía del medio rural.

De esta forma, la delegada del Gobierno se dirigió al presidente de la Junta para pedirle que no haga política “partidista” con la única intención de “dañar” al Gobierno, porque con ello inquietan a la población, ya que insistió: “Ellos saben mejor que nadie, que nos se va a suprimir ningún servicio o parada”. Así, acusó a la Junta de utilizar documentos técnicos de manera “torticera”, cuando en la reunión se planteó la idea de sumar “esfuerzos” para prestar mejores servicios.

Por ello, Virginia Barcones aseguró que enviará ella misma una carta a todos los alcaldes de Castilla y León para aclararles que el Gobierno no va a suprimir ninguna parada, a pesar de lo que le había transmitido el propio presidente en una misiva, en la que aseguró les decía algo que "sabe a ciencia cierta que es falso". Por ello, señaló que ahora no es que el Gobierno recule, sino que la idea desde el principio era articular en dos años una red que dé la máxima cobertura y garantice la igualdad y añadió que así se trasladó en la reunión técnica, en la que se presentó un documento, que en su opinión el Gobierno de la Comunidad ha "desgajado" y sacado de contexto. "A ver si en algún momento se ponen a trabajar que bastante tenemos en esta comunidad", dijo.

“No sé lo que podemos esperar de la Junta”, dijo, pero aseguró que el Gobierno trabaja en diseñar una red de transportes de cobertura a todo el territorio, con la máxima de la igualdad de derechos y oportunidades se viva donde se viva. “Esperemos la Junta en algo empieza a sumar esfuerzos para conseguir este objetivo”, concluyó.

