Mañueco niega un adelanto electoral en Castilla y León y lo desvincula de los presupuestos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desligó hoy la aprobación o no de los presupuestos, que se tramitan en las Cortes, de un posible adelanto electoral y afirmó que los comicios "en principio y al final son en 2023".

“Haya presupuestos o no, no será decisivo para tomar la decisión, no está en mi agenda en el día de hoy”, manifestó en una entrevista en Onda Cero Castilla y León, recogida por Ical, en la que sostuvo que la no aprobación de las cuentas no sería la única razón en caso de apretar el botón electoral, aunque reiteró que no trabaja en eso. Fernández Mañueco afirmó que él, que es quien tiene la competencia, nunca habla de un adelanto de las elecciones, recalcó que toma las decisiones pensando en el interés de las personas de Castilla y León y remarcó que su intención es cumplir y agotar la legislatura.

Así, recordó que durante dos ejercicios no se aprobaron unos presupuestos y no se produjo un adelanto electoral, por lo que desvinculó amabas situaciones y señaló que se trata de varios factores.

Respecto de la situación actual de los presupuestos, con el rechazo de todas las enmiendas de Por Ávila, negó que él haya tensado la cuerda y llamó a la formación abulense a la reflexión y a que actúe desde el diálogo, la moderación, la responsabilidad y el compromiso por el bien de esa provincia y de Castilla y León.

Argumentó el presidente de la Junta que la negociación siempre se produce desde la celebración de las comisiones al día del pleno y, en ese marco, se mostró optimista en llegar a un entendimiento con Por Ávila, no con otras formaciones porque, pese a ofrecerlas un acuerdo, optaron por “tumbar los presupuestos”.

De esa manera, defendió que los presupuestos se han alabado en todas las provincias, afirmó que tienen el mayor volumen de inversión para la Comunidad y que son positivos tanto para la provincia de Ávila como para Castilla y León.

Respecto de los partidos localistas con los que se tiene que entender, sostuvo que el Partido Popular es una fuerza pegada al territorio y opinó que las plataformas que han surgido son “la muleta de Sánchez” y “no son partidos neutrales, sino que surgen en apoyo de Sánchez”.

Fernández Mañueco rechazó también la posibilidad de una lista conjunta con Ciudadanos porque su partido, en las elecciones “en principio en mayo de 2023”, presentará un proyecto para las personas de Castilla y León. Sobre su relación con sus socios de Gobierno, el presidente del Ejecutivo ha insistido en que "fluye con eficacia" para dar respuesta a los "retos" de Castilla y León. En este sentido ha rechazado "crisis" en el Gobierno más allá de los debates o reflexiones diferentes a los que no da "ninguna importancia".

Por último, pidió dejar trabajar a la justicia ante el caso de las primarias de Salamanca y se mostró convencido de que “todo va a salir bien”, después de que se haya citado como imputados al presidente del PP de Salamanca y de la Diputación y a la gerente provincial, así como al propio partido como persona jurídica en la causa.

"En el Gobierno regional no hay que demostrar quién manda, este es un Gobierno de coaliación pero siempre hemos dicho que hay un presidente, un portavoz, un Gobierno y una política", ha zanjado.

También ha hablado de su relación con el presidente del PP nacional, Pablo Casado, que ha calificado de "perfecta e inmejorable" y de las diferencias entre éste y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha encuadrado en el "morbo periodístico".

Navacerrada

Por último, también se ha referido a las últimas decisiones judiciales sobre la estación de esquí de Navacerrada. Mañueco ha celebrado la derrota del Gobierno de Sánchez y se ha cuestionado cómo habiendo tantas estaciones en el país solo haya querido cerrar la de Castilla y León.

"Sánchez ha perdido, ha ganado Castilla y León. Y podría hablar de otras cuestiones como el lobo o el precipitado cierre de las minas y de las térmicas que ahora vemos como se hizo de manera incompetente y afecta gravemente a los bolsillos de todos los españoles. Soy el presidente de Castilla y León y estoy comprometido con el mundo rural y con las personas que viven en las zonas rurales y por ello tengo que defender la estación de esquí de Navacerrada y hemos ganado el pulso en los tribunales de justicia", ha resumido.

