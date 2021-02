El corte más abrupto de ‘Mujer’: ¿ha muerto Sarp en el accidente?

Como venía sucediendo en semanas anteriores, se desconocía cuál sería la duración exacta de Mujer en la noche de este martes 24 de febrero, cuántos minutos del capítulo 53 iba a emitir Antena 3.

Un movimiento que no tiene otra misión más que evitar una fuga de espectadores a Love is in the air, ya que Telecinco alargar la emisión de la comedia romántica turca hasta las 01:00 horas.

Pues bien, al contrario de lo que sucedió la semana pasada, cuando decidió emitir los primeros 40 minutos del capítulo 51, anoche sólo adelantó 30 minutos del capítulo 53.

Eso sí, la cadena de Atresmedia aprovechó un momento impactante del capítulo para llevar a cabo este corte: justo cuando Sarp tenía un accidente de tráfico al ir escribiendo un mensaje de texto en el móvil.

De esta forma, los espectadores se encontraron con la intriga de saber qué pasará con el marido de Bahar. ¿Sobrevivirá a este fatal accidente?

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

Finalmente, en la emisión de Mujer de esta noche, que ya se puede ver en ATRESplayer PREMIUM, se descubre que Sarp está vivo. Sin embargo, la angustia crece cuando se queda sin batería y no consigue contactar con Piril para que le ayude.

Razón no le falta. Y es que durante su ausencia de la casa donde se esconden, por fin Nezir consigue dar con Bahar y sus hijos. "¿Dónde está Sarp?", le pregunta nada más llegar. "Se ha ido a la tienda", le contesta Doruk.

El hombre decide por tanto llevarse a su casa a Bahar y sus hijos. "Somos inocentes. Ni mis hijos ni yo hemos hecho nada malo. Deje que ellos se vayan", le pide Bahar a Nezir. "No vuelvas a tocarle la cara a mi mamá", le amenaza Doruk. "Lo prometo", le dice el hombre.

Mientras, los hombres de Nezir también consiguen dar con Piril, a la que también secuestran y llevan a su casa. Una noticia que deja a su padre Suat sin capacidad de reacción.

Al final del capítulo, Munir consigue dar con Sarp y lo lleva a casa de Nezir. "Dile a mis hijos que los llevaré siempre en el corazón", le dice al hombre.

